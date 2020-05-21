ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В ВСУ испытали ракетный комплекс, поражающий любую бронированную цель

Новости » Общество     21.05.2020 - 21:16
В ВСУ испытали ракетный комплекс, поражающий любую бронированную цель
Фото: испытания РК "Корсар" (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Испытания РК "Корсар" прошли вблизи поселка Гончаровское

В Черниговской области прошли испытания легкого переносного ракетного комплекса "Корсар" с усовершенствованным прицелом. Ракетный комплекс способен поразить любую бронированную цель на расстоянии 2,5 километров.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ в Facebook.

Отмечается, что испытания прошли вблизи поселка Гончаровское под руководством заместителя министра обороны Украины Александра Миронюка.

"Во время испытаний во взаимодействии с ГП "Гос ККБ "Луч" были задействованы боевые расчеты, которые прошли соответствующую подготовку, от командования Сухопутных войск ВСУ, десантно-штурмовых войск, Сил специальных операций и Морской пехоты ВМС. Операторы расчетов, наряду с теоретическими навыками, отработали практические пуски ракет. Для определения эффективного распознавания цели и точности ее поражения пуски ракет были осуществлены как в светлую так и в темное время суток", - отметили в Генштабе.

На данный момент продолжается обработка полученных результатов испытаний.

Отмечается, что ЛПРК "Корсар" предназначен для поражения неподвижных и подвижных бронированных целей с любыми видами и типами брони: танков, бронетранспортеров, скоростных десантных катеров, а также малоразмерных целей - дотов, вертолетов, беспилотников.

Фото: испытания РК "Корсар" (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Ранее РБК-Украина писало, что в начале мая в ВСУ провели испытания модернизированного танка Т72. Специалисты провели испытания стрельбы ракетой "Комбат".

Также сообщалось, что "Укроборонпром" планирует выпускать боевые беспилотники. К сотрудничеству могут привлечь частный бизнес.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Вооруженные силы Украиныракетаиспытания
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь