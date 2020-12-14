ВСУ получили партию бронемобилей пятого класса защиты: как они выглядят

Украинские военные получили боевые бронетранспортеры под названием "Козак-2". Всего НПО "Практика" передала ВСУ 40 машин. Это произошло в День сухопутных войск, 12 декабря, о чем сообщили на странице предприятия в Facebook.

Отметим, что в этом году предприятие досрочно завершило выполнение государственного оборонного заказа на бронемобили "Казак-2", которые уже 5 лет поставляются украинским военным.

Бронеавтомобиль производства НПО "Практика" прошел полный цикл государственных испытаний и в марте 2017 года принят на вооружение отечественной армии. На сегодняшний день более 240 машин "Козак-2" находятся на вооружении частей и подразделений Вооруженных Сил Украины и других силовых структур государства.

Бронеавтомобиль "Козак-2" (фото: facebook.com/practikaua)

Для справки:

Специализированный бронированный автомобиль "Казак-2" ПСЗА-5 (панцирная защита специализированных автомобилей 5 класса) предназначен для перевозки личного состава, образцов вооружения, военных грузов и имущества на всех типах дорог и местности; проведения тактических операций (патрулирование, сопровождение транспортных средств во время выполнения специальных задач); передачи распоряжений и обеспечения связи; огневой поддержки личного состава в бою, а также для защиты экипажа и груза, личного состава от огня стрелкового оружия калибром 7,62 мм, осколков боеприпасов и мин.

Как мы писали ранее, в Украине успешно испытали новую РСЗО "Ураган" ("Буревій"), которая должна прийти на замену устаревшей реактивной системе залпового огня "Ураган", находящейся на вооружении ВСУ.