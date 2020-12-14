ЗСУ отримали партію бронемобілей п'ятого класу захисту: як вони виглядають

Українські військові отримали бойові бронетранспортери під назвою "Козак-2". Всього НВО "Практика" передала ВСУ 40 машин. Це сталося в День сухопутних військ, 12 грудня, про що повідомили на сторінці підприємства Facebook.

Відзначимо, що в цьому році підприємство достроково завершило виконання державного оборонного замовлення на бронемобілі "Козак-2", які вже 5 років поставляються українським військовим.

Бронеавтомобіль виробництва НВО "Практика" пройшов повний цикл державних випробувань і в березні 2017 року прийнятий на озброєння вітчизняної армії. На сьогодні понад 240 машин "Козак-2" знаходяться на озброєнні частин і підрозділів Збройних Сил України та інших силових структур держави.

Бронеавтомобіль "Козак-2" (фото: facebook.com/practikaua)

Для довідки:

Спеціалізований броньований автомобіль "Козак-2" ПСЗА-5 (панцирний захист спеціалізованих автомобілів 5 класу) призначений для перевезення особового складу, зразків озброєння, військових вантажів і майна на всіх типах доріг і місцевості; проведення тактичних операцій (патрулювання, супровід транспортних засобів під час виконання спеціальних завдань); передачі розпоряджень і забезпечення зв'язку; вогневої підтримки особового складу в бою, а також для захисту екіпажу та вантажу, особистого складу від вогню стрілецької зброї калібром 7,62 мм, осколків боєприпасів і хв

Як ми писали раніше, в Україні успішно випробували нову РСЗВ "Ураган" ("Буревій"), яка повинна прийти на заміну застарілої реактивної системи залпового вогню "Ураган", що знаходиться на озброєнні ЗСУ.