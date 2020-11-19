Для украинской армии создали новейшую РСЗО: "огненное" видео испытаний супер-оружия

На полигоне ВСУ испытали обновленную РСЗО "Буревій" (коллаж РБК-Украина)

В Украине успешно испытали новую РСЗО "Ураган" ("Буревій"), которая должна прийти на замену устаревшей реактивной системе залпового огня "Ураган", находящейся на вооружении ВСУ.

Огневые испытания этого нового оружия, разработанного на ГП "Шепетовский ремонтный завод", прошли на одном из военных полигонов, передает Defense Express.

РСЗО "Буревій" выполнен в калибре 220 мм и может использовать все имеющиеся реактивные снаряды для "Урагана", а также новые, с увеличенной с 35 до 65 км дальностью поражения целей, которые разрабатываются КБ "Южное" в рамках программы "Тайфун-2 ".

Новая реактивная система оснащена цифровой системой управления огня, включая систему обмена информацией на поле боя. Отмечается, что это позволяет включить "Буревій" в единый разведывательно-ударный контур, когда информация от средств разведки, например - БПЛА, в режиме онлайн передается на средства поражения. Это минимизирует до считанных минут время от обнаружения целей до их уничтожения.

Как заявил директор ГП "Шепетовский ремонтный завод" Олег Туринский, при создании новых "Буревиев" специалисты применяли концептуальный подход: максимальная цифровизация, увеличение дальности стрельбы, мобильности, а также комфорта и безопасности военных.

Видео: Огневые испытания новейшей украинской РСЗО "Буревій"

"Нами полностью разработан и изготовлен весь пакет направляющих и систему наведения. Они интегрированы на новое высокопроходное шасси, которое в дальнейшем будет оснащено полностью бронированной кабиной", - заявил он.

Так, РСЗО "Буревій" размещен на высокопроходном шасси Т815-7Т3RC1 от чешской компании Tatra с колесной формулой 8х8, что отличается сверхвысоким уровнем проходимости, максимальной скоростью более 100 км/ч, уровнем экономичности и эргономичности.

РСЗО "Буревій" в калибре 220 мм (фото: defence-ua.com)

В случае прохождения "Буревіями" всех необходимых испытаний, будет рассмотрен вопрос перехода ВСУ на новые колесные платформы, которые отвечают всем требованиям стран-членов НАТО, с последующей локализацией их производства в Украине, рассказал заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк.

Кстати, сейчас такие системы, как "Град", "Ураган", "Смерч", а также "Ольха", размещены на платформах "Урал", ЗИЛ и МАЗ, которые были разработаны в 60-70-х годах прошлого столетия, и не производятся в Украине. Фактически сейчас ОПК Украины и сами ВСУ способны лишь поддерживать их в работоспособном состоянии. При этом единственный отечественный производитель грузовых автомобилей - КрАЗ - находится в частной собственности и начал процедуру банкротства.

РСЗО "Буревій" оснащен современными цифровыми системами (фото: defence-ua.com)

Напомним, что ВСУ получили новые мощнейшие огнеметы, которые могут поражать противника с расстояния один километр.

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