ЗСУ отримають суперобладнання для відстеження та знищення ворога: фото та відео

ЗСУ отримають нове обладнання (колаж: РБК-Україна)

Військові ЗСУ зможуть краще відстежувати і знищувати ворожу силу

Збройні сили України готуються отримати унікальну розробку українського оборонпрому. Це оптико-прицільна станція наведення (ОПСН). Її створили на "Ізюмському приладобудівному заводі" у співпраці з ДККБ "Луч".

Станція у складі кардинально модернізованого самохідного ПТРК "Штурм-С" вже проходить випробування на військових полігонах, пише Defence Express.

Зазначимо, що універсальність і модульність ОПСН дозволяє легко інтегрувати її на вертольоти, літаки, а також на морську і наземну техніку типу БТР, БМП або танки.

ЗСУ отримають на озброєння сучасну систему для відстеження ворога, ОПСН (фото: defence-ua.com)

"Особливість ОПСН в тому, що до неї були висунуті серйозні вимоги. Дальність пуску ракети - 7 км, дальність виявлення мети, як у телевізійному, так і в тепловізійному каналі, а також дальність роботи лазерного далекоміра - 12 км. Крім того, для збільшення точності наведення в ОПСН використовується чотириконтурна система стабілізації. Тобто в кожній площині за два контуру стабілізації. Це дає можливість вести вогонь з ходу" - повідомив Валерій Коваленко, заступник директора - головний конструктор "Ізюмського приладобудівного заводу".

ЗСУ отримає нове обладнання (відео: YouTube/Defense Express Channel)

Ця прицільна станція цілком можливо стане однією з прем'єр виставки "Зброя і безпека 2020", що запланована на жовтень.

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