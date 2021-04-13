ВСУ показали на видео засаду оккупантов, которые цинично расстреливали раненых
На Донбассе оккупанты ведут обстрелы позиций ВСУ, укрывшись за насосной станцией возле поселка Шумы. Скрываясь за этим объектом критической инфраструктуры, они расстреливали раненых украинских бойцов и тех, кто спешил им на помощь.
Об этом передали в 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ на странице в Facebook.
Также военные показали видео, где боевики установили свои засады и вырыли окопы. Кадры были сняты с беспилотника, и предоставлены военным "неизвестным патриотам".
Как рассказали в бригаде "Эдельвейс", 26 марта недалеко от Шумов российско-оккупационные войска с водонасосной станции, которая находится под их контролем, снайперским огнем цинично убили четырех и ранили двух военных ВСУ. Эта насосная станция обеспечивает питьевой водой Майорск, Горловку, Донецк, Мариуполь. Использовать ее в качестве военного объекта категорически запрещено международным гуманитарным правом.
"Прекрасно зная, что по станции никто не будет применять артиллерию, никто не будет ее разрушать, они чувствуют себя безнаказанными", - говорится в публикации.
Отмечается, что такие действия "ДНРовцев" выходят за рамки правил ведения боевых действий, и являются военным преступлением, ведь "даже в войне есть правила".
"Но отвечать рано или поздно за содеянное придется", - подчеркнули украинские бойцы.
Также в бригаде предположили, что может "именно из боязни ответить за военные преступления Россия в ноябре 2019 года и отозвала свою подпись под Дополнительным протоколом к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающихся жертв международных вооруженных конфликтов".
"Бойтесь, и ожидайте. Расплата неизбежна", - отметили бойцы ВСУ.
Видео: Боевики на Донбассе цинично обстреливали воинов ВСУ, скрываясь за водонасосной станцией
Ранее сообщалось, что волонтер раскрыл подробности вражеской атаки под Шумами 26 марта, в результате чего погибли четверо военных и еще двое были ранены.
Напомним, 12 апреля на Донбассе в результате сброса гранат беспилотником боевиков погиб один украинский военный, еще двое бойцов получили ранения.