ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ВСУ показали на видео засаду оккупантов, которые цинично расстреливали раненых

Новина українською → Донецкая область, Вторник 13 апреля 2021 14:52
ВСУ показали на видео засаду оккупантов, которые цинично расстреливали раненых Фото: украинские военные на Донбассе (mil.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

На Донбассе оккупанты ведут обстрелы позиций ВСУ, укрывшись за насосной станцией возле поселка Шумы. Скрываясь за этим объектом критической инфраструктуры, они расстреливали раненых украинских бойцов и тех, кто спешил им на помощь.

Об этом передали в 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ на странице в Facebook.

Также военные показали видео, где боевики установили свои засады и вырыли окопы. Кадры были сняты с беспилотника, и предоставлены военным "неизвестным патриотам".

Как рассказали в бригаде "Эдельвейс", 26 марта недалеко от Шумов российско-оккупационные войска с водонасосной станции, которая находится под их контролем, снайперским огнем цинично убили четырех и ранили двух военных ВСУ. Эта насосная станция обеспечивает питьевой водой Майорск, Горловку, Донецк, Мариуполь. Использовать ее в качестве военного объекта категорически запрещено международным гуманитарным правом.

"Прекрасно зная, что по станции никто не будет применять артиллерию, никто не будет ее разрушать, они чувствуют себя безнаказанными", - говорится в публикации.

Отмечается, что такие действия "ДНРовцев" выходят за рамки правил ведения боевых действий, и являются военным преступлением, ведь "даже в войне есть правила".

"Но отвечать рано или поздно за содеянное придется", - подчеркнули украинские бойцы.

Также в бригаде предположили, что может "именно из боязни ответить за военные преступления Россия в ноябре 2019 года и отозвала свою подпись под Дополнительным протоколом к ​​Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающихся жертв международных вооруженных конфликтов".

"Бойтесь, и ожидайте. Расплата неизбежна", - отметили бойцы ВСУ.

Видео: Боевики на Донбассе цинично обстреливали воинов ВСУ, скрываясь за водонасосной станцией

Ранее сообщалось, что волонтер раскрыл подробности вражеской атаки под Шумами 26 марта, в результате чего погибли четверо военных и еще двое были ранены.

Напомним, 12 апреля на Донбассе в результате сброса гранат беспилотником боевиков погиб один украинский военный, еще двое бойцов получили ранения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Война Вооруженные силы Украины Донбасс ДНР обстрел украинские военные
LITE
Рамадан 2021: лучшие поздравления с праздником в прозе, стихах и открытках
Рамадан 2021: лучшие поздравления с праздником в прозе, стихах и открытках