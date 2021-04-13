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Боевики на Донбассе применили беспилотник: один украинский военный погиб, двое ранены

Новина українською → Донбасс, Вторник 13 апреля 2021 08:33
Боевики на Донбассе применили беспилотник: один украинский военный погиб, двое ранены Фото: противник применил беспилотники вблизи Майорского (mil.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе в результате сброса гранат беспилотником боевиков погиб один украинский военный. Еще двое бойцов получили ранения.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Всего с начала текущих суток, 13 апреля, боевики трижды нарушали режим прекращения огня. В частности, они вели огонь по позициям украинских военные вблизи Южного из минометов 82-го калибра. Также противник совершил два пересечения линии разграничения беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Вблизи Майорского беспилотник боевиков, пересекая линию разграничения, сбросил гранаты на позиции подразделения Вооруженных сил Украины. В результате один военнослужащий получил ранения, не совместимое с жизнью. Еще двое военных получили ранения. Им оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - отметили в ООС.

За прошедшие сутки боевики 17 раз нарушали режим "тишины", из которых 15 обстрелов и два дистанционных минирования минами ПОМ-2.

Противник вел обстрелы позиций ООС вблизи Южного, Шумов, Новгородского, Золотого-4, Песков, Каменки. Применялись запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, вооружения БМП-1, станковые гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В результате обстрелов один украинский военный получил смертельное ранение.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к вторжению Российской Федерации.

По данным разведки, Россия завершит процесс переброски войск к украинской границе до конца апреля.

На фоне этого разведка предупредила, что РФ готова к масштабной эскалации на Донбассе с продвижением вглубь территории Украины.

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