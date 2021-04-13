ЗСУ показали на відео засідку окупантів, які цинічно розстрілювали поранених
На Донбасі окупанти ведуть обстріл позицій ЗСУ, сховавшись за насосною станцією біля селища Шуми. Ховаючись за цим об'єктом критичної інфраструктури, вони розстрілювали поранених українських бійців і тих, хто поспішав їм на допомогу.
Про це передали в 10-й гірничо-штурмовій бригаді ЗСУ на сторінці у Facebook.
Також військові показали відео, де бойовики встановили свої засідки і вирили окопи. Кадри були зняті з безпілотника, і надані військовим "невідомим патріотам".
Як розповіли в бригаді "Едельвейс", 26 березня недалеко від Шумів російсько-окупаційні війська з водонасосної станції, яка знаходиться під їх контролем, снайперським вогнем цинічно вбили чотирьох і поранили двох військових ЗСУ. Ця помпова станція забезпечує питною водою Майорськ, Горлівку, Донецьк, Маріуполь. Використовувати її в якості військового об'єкта категорично заборонено міжнародним гуманітарним правом.
"Чудово знаючи, що по станції ніхто не буде застосовувати артилерію, ніхто не буде її руйнувати, вони почувають себе безкарними", - йдеться в публікації.
Зазначається, що такі дії "ДНРівців" виходять за рамки правил ведення бойових дій, і є воєнним злочином, адже "навіть на війні є правила".
"Але відповідати рано чи пізно за скоєне прийдеться", - наголосили українські бійці.
Також у бригаді припустили, що може "саме з остраху відповісти за воєнні злочини росія в листопаді 2019 року і відізвала свій підпис під Додатковим протоколом до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосуються жертв міжнародних збройних конфліктів".
"Бійтеся, та очікуйте. Розплата неминуча", - зазначили бійці ЗСУ.
Відео: Бойовики на Донбасі цинічно обстрілювали воїнів ЗСУ, ховаючись за водопомповою станцією
Раніше повідомлялося, що волонтер розкрив подробиці ворожої атаки під Шумами 26 березня, в результаті чого загинули четверо військових і ще двоє були поранені.
Нагадаємо, 12 квітня на Донбасі в результаті скидання гранат безпілотником бойовиків загинув один український військовий, ще двоє бійців отримали поранення.