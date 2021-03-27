Волонтер раскрыл подробности вражеской атаки под Шумами: "всему есть обьяснение"

Обстрел из минометов позиций ВСУ на Донбассе вблизи Шумов, в результате чего погибли четверо военных и еще двое были ранены, совершили боевики так называемого батальона "Сомали" 1-го армейского корпуса ВС РФ Донецкой области.

Об этом рассказал армейский волонтер Александр Карпюк (Серж Марко) в своем Facebook .

По его словам, оккупанты намеревались "отомстить" украинским военным за большие потери, которые понесли в районе Горловки.

"По свидетельству очевидцев - в обе стороны работало все. И всему есть обьяснение. После огромных потерь в этом районе, сепары на позиции завели батальон "Сомали". Чтоб типа отомстить. Морпехи в это время выходили, "сомалийцы" зас*али с ними конфликтовать и втихую их выпустили, без единого выстрела", - пишет волонтер.

Он отметил, что боевики планировали нанести удар по бойцам 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, которые вышли на линию обороны после того, как морпехи 503-го батальона ВМС ВСУ вышли по ротации.

"Их расчет был на то, что бригада, которая сменит морпехов, станет легкой добычей", - объяснил Серж Марко.

Также волонтер рассказал, что после захода новой бригады украинских военных боевики предприняли попытку вылазки своей диверсионно-разведывательной группы, которую бойцы ВСУ разбили, что закончилось "вывозом четырех мертвых тел, валяющихся под посадкой, при помощи СЦКК и ОБСЕ".

Кроме того, после этого противник продолжил нести потери уже в позиционном противостоянии.

"Наплевав на все, по позициям ВСУ просто ввалили минометами и гранатометами, разбивая позиции. Нагло, демонстративно. Отомстили типа", - написал он.