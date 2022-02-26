В Бахмаче люди бросаются под вражеские танки: опубликовали видео

В городе Бахмач Черниговской области местные жители препятствуют российским танкам, чтобы не дать врагу пройти дальше.

По словам очевидцев, со стороны Конотопа через Бахмач прошла колонна из не менее 100 единиц техники. Люди самостоятельно пытались их остановить, но оккупанты разогнали толпу свето-шумовой гранатой

На видео можно увидеть, как по городку пытается продвинуться колонна вражеской техники. Однако, украинцы начали бросаться под колеса танков.

Также видно, что движение техники в городе не заканчивается.

Смелый мужчина, решивший помешать технике, сначала попытался на нее забраться, а потом спрыгнул.

Примечательно, что местные жители не сбежали, а встали на защиту.

Похожее видео в сети обнародовал нардеп Алексей Гончаренко.