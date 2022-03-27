ЗСУ звільнили Тростянець від окупантів: як зараз виглядає місто (фото)

Українські військові повністю звільнили Тростянець у Сумській області від російських загарбників. Визволення міста стало заслугою 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Їй допомогли бійці територіальної оборони та місцеві партизани.

Як виглядає місто після навали ворога показав голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Офіційно нарешті Тростянець звільнений від орків! Дякую ВСУ і всім причетним!" - підписав він знімки.

Тростянець зараз виглядає так після вигнання окупантів (фото: facebook.com/Zhyvytskyy)

Відзначається, що поки зв'язку в місті Тростянець майже немає.

"Тому інформування про роздачу гуманітарної допомоги буде проходити завтра наступним чином: по місту будуть їздити машини рятувальників з гучномовцем. Разом з капеланом і місцевими волонтерами будемо роздавати гуманітарну допомогу тим, хто цього потребує", - повідомив Живицький.

Багато об'єктів по місту, в тому числі і лікарня, залишаються замінованими. У місті просять усіх жителів бути максимально обережними.

Про підозрілі предмети потрібно повідомляти нашим військовим.