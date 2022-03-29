ВСУ освободили Ирпень от оккупантов: как сейчас выглядит город (видео)

"Ирпень после освобождения "освободителей"выглядит так", - подписали один из роликов.

На видео можно наблюдать, какой хаос царит на улицах, многие дома не уцелели, лишь некоторые стоят невредимыми.

А вот это видео сняли Военные корреспонденты, на нем один из этапов зачистки города воинами Сил специальных операций ВС Украины.

В город возвращаться опасно

Мэр Ирпеня Александр Маркушин предупреждает жителей, сейчас в город возвращаться опасно.

"Друзья, еще обращаюсь к нашим жителям. В Ирпень возвращаться пока нельзя. Это пока опасно. Мы закрепляемся на наших рубежах и дальше будем идти и освобождать Бучу, Гостомель, Ворзель. Мы понимаем, что на наш город будут еще нападения и будем мужественно его защищать. Ирпень, это Украина", - заявил Маркушин.