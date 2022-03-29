ЗСУ звільнили Ірпінь від окупантів: як зараз виглядає місто (відео)

"Ірпінь після звільнення "визволителів" виглядає так", - підписали один з роликів.

На відео можна спостерігати, який хаос панує на вулицях, багато будинків не вціліли, лише деякі стоять неушкодженими.

А ось це відео зняли військові кореспонденти, на ньому один з етапів зачистки міста воїнами Сил спеціальних операцій ЗС України.

В місто повертатися небезпечно

Мер Ірпеня Олександр Маркушин попереджає жителів, зараз в місто повертатися небезпечно.

"Друзі, ще звертаюся до наших жителів. В Ірпінь повертатися поки не можна. Це поки небезпечно. Ми закріплюємося на наших рубежах і далі будемо йти і звільняти Бучу, Гостомель, Ворзель. Ми розуміємо, що на наше місто будуть ще напади і будемо мужньо його захищати. Ірпінь, це Україна", - заявив Маркушин.