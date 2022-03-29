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ВСУ освободили Ирпень от оккупантов: как сейчас выглядит город (видео)

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Ирпень, Вторник 29 марта 2022 09:36
ВСУ освободили Ирпень от оккупантов: как сейчас выглядит город (видео) Ирпень освобожден от врага (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинские защитники 28 марта освободили Ирпень от российских захватчиков.

В сети начали появляться видео, как выглядит многострадальный город после того, как там побывали военные РФ.

"Ирпень после освобождения "освободителей"выглядит так", - подписали один из роликов.

На видео можно наблюдать, какой хаос царит на улицах, многие дома не уцелели, лишь некоторые стоят невредимыми.

А вот это видео сняли Военные корреспонденты, на нем один из этапов зачистки города воинами Сил специальных операций ВС Украины.

В город возвращаться опасно

Мэр Ирпеня Александр Маркушин предупреждает жителей, сейчас в город возвращаться опасно.

"Друзья, еще обращаюсь к нашим жителям. В Ирпень возвращаться пока нельзя. Это пока опасно. Мы закрепляемся на наших рубежах и дальше будем идти и освобождать Бучу, Гостомель, Ворзель. Мы понимаем, что на наш город будут еще нападения и будем мужественно его защищать. Ирпень, это Украина", - заявил Маркушин.

Как мы ранее писали, ВСУ освободили Тростянец от оккупантов.

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