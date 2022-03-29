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ЗСУ звільнили Ірпінь від окупантів: як зараз виглядає місто (відео)

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Ірпінь, Вівторок 29 березня 2022 09:36
ЗСУ звільнили Ірпінь від окупантів: як зараз виглядає місто (відео) Ірпінь звільнений від ворога (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українські захисники 28 березня звільнили Ірпінь від російських загарбників.

У мережі почали з'являтися відео, як виглядає багатостраждальне місто після того, як там побували військові РФ.

"Ірпінь після звільнення "визволителів" виглядає так", - підписали один з роликів.

На відео можна спостерігати, який хаос панує на вулицях, багато будинків не вціліли, лише деякі стоять неушкодженими.

А ось це відео зняли військові кореспонденти, на ньому один з етапів зачистки міста воїнами Сил спеціальних операцій ЗС України.

В місто повертатися небезпечно

Мер Ірпеня Олександр Маркушин попереджає жителів, зараз в місто повертатися небезпечно.

"Друзі, ще звертаюся до наших жителів. В Ірпінь повертатися поки не можна. Це поки небезпечно. Ми закріплюємося на наших рубежах і далі будемо йти і звільняти Бучу, Гостомель, Ворзель. Ми розуміємо, що на наше місто будуть ще напади і будемо мужньо його захищати. Ірпінь, це Україна", - заявив Маркушин.

Як ми раніше писали, ЗСУ звільнили Тростянець від окупантів.

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