ЗСУ звільнили Ірпінь від окупантів: як зараз виглядає місто (відео)
Українські захисники 28 березня звільнили Ірпінь від російських загарбників.
У мережі почали з'являтися відео, як виглядає багатостраждальне місто після того, як там побували військові РФ.
"Ірпінь після звільнення "визволителів" виглядає так", - підписали один з роликів.
На відео можна спостерігати, який хаос панує на вулицях, багато будинків не вціліли, лише деякі стоять неушкодженими.
А ось це відео зняли військові кореспонденти, на ньому один з етапів зачистки міста воїнами Сил спеціальних операцій ЗС України.
В місто повертатися небезпечно
Мер Ірпеня Олександр Маркушин попереджає жителів, зараз в місто повертатися небезпечно.
"Друзі, ще звертаюся до наших жителів. В Ірпінь повертатися поки не можна. Це поки небезпечно. Ми закріплюємося на наших рубежах і далі будемо йти і звільняти Бучу, Гостомель, Ворзель. Ми розуміємо, що на наше місто будуть ще напади і будемо мужньо його захищати. Ірпінь, це Україна", - заявив Маркушин.
Як ми раніше писали, ЗСУ звільнили Тростянець від окупантів.
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