ВСУ "насыпало" с дронов по россиянам, воровавшим велосипеды и пуфики (видео)

На видео показан "один день из жизни пилота квадрокоптера".

"Бойцы 15 управления военной Контрразведки СБУ вчера гоняли орков-мародеров в селе под Пологами, Запорожской области. На головы ублюдков, воровавших у селян велосипеды и пуфики сыпется с дронов - ВОГ-17", - подписаны кадры.

Судя по видео, "оркам" не дали спокойно погрузить велосипеды и мягкие кресла пуфики. Видимо последние - по сути мешки из ткани набитые наполнителем - для россиян невиданная роскошь.

Также на видео показано, как пилот дрона сбрасывает снаряды на оккупантов, которые беспечно ходят по селу, а также во время погрузки в военный автомобиль.