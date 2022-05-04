ЗСУ "насипало" з дронів по росіянах, які крали велосипеди і пуфики (відео)

Пілот квадрокоптера неабияк поганяв російську армію, яка мародерила в селі під Пологами на Запоріжжі.
Кадри поділитися радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
На відео показаний "один день з життя пілота квадрокоптера".
"Бійці 15 Управління військової контррозвідки СБУ вчора ганяли орків-мародерів у селі під Пологами, Запорізької області. На голови виродків, які крали у селян велосипеди і пуфики сиплеться з дронів-ВОГ-17", - підписані кадри.
Судячи з відео, "оркам" не дали спокійно занурити велосипеди і м'які крісла пуфики. Мабуть останні - по суті мішки з тканини набиті наповнювачем - для росіян небачена розкіш.
Також на відео показано, як пілот дрона скидає снаряди на окупантів, які безтурботно ходять по селу, а також під час навантаження у військовий автомобіль.
Раніше ми писали, що "морські піхотинці" РФ перекваліфікувалися в мародерів і пограбували сільський магазин.
Також повідомлялося, що зголоднілі окупанти озброїлися палицями і пішли по дворах красти курей.