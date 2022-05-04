ru ua
Ср, 04 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ "насипало" з дронів по росіянах, які крали велосипеди і пуфики (відео)

Новость на русском →
Середа 04 травня 2022 15:18
ЗСУ "насипало" з дронів по росіянах, які крали велосипеди і пуфики (відео) Колаж РБК-Україна: російську армію атакували під час мародерства
Автор: Світлана Мащенко

Пілот квадрокоптера неабияк поганяв російську армію, яка мародерила в селі під Пологами на Запоріжжі.

Кадри поділитися радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

На відео показаний "один день з життя пілота квадрокоптера".

"Бійці 15 Управління військової контррозвідки СБУ вчора ганяли орків-мародерів у селі під Пологами, Запорізької області. На голови виродків, які крали у селян велосипеди і пуфики сиплеться з дронів-ВОГ-17", - підписані кадри.

Судячи з відео, "оркам" не дали спокійно занурити велосипеди і м'які крісла пуфики. Мабуть останні - по суті мішки з тканини набиті наповнювачем - для росіян небачена розкіш.

Також на відео показано, як пілот дрона скидає снаряди на окупантів, які безтурботно ходять по селу, а також під час навантаження у військовий автомобіль.

Раніше ми писали, що "морські піхотинці" РФ перекваліфікувалися в мародерів і пограбували сільський магазин.

Також повідомлялося, що зголоднілі окупанти озброїлися палицями і пішли по дворах красти курей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна Росії проти України
LITE
Голлівудська акторка вірить, що вона - далека родичка гетьмана Івана Мазепи (фото)
Голлівудська акторка вірить, що вона - далека родичка гетьмана Івана Мазепи (фото)