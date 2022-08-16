"ВСУ идет": в Крыму партизаны оставили послание местным жителям (фото)
В оккупированном Крыму продолжает действовать партизанское движение. Они своими действиями неутомимо напоминают местным, что ВСУ уже близко, и что они - часть Украины.
Фото опубликовали в Telegram-канале "Ху*вый Херсон".
На листовках, которые распространили партизаны, указана дата Дня Независимости Украины - 24 августа, а также звучат призывы эвакуироваться, чтобы сохранить жизнь.
"Время бороться! Время сопротивления! Время домой!"- напоминают активисты.
Также напоминание об Украине можно увидеть в надписях в общественных местах. В частности, патриоты изображают желтую ленту и пишут, что "ВСУ идет" или "Крым - это Украина".
В Крыму партизаны оставляют послание местным жителям (t.me/hueviyherson)
Ранее мы сообщали, что житель Херсона рассказал, как партизаны противостоят оккупантам.
Также мы писали, что партизаны ликвидировали группу российских оккупантов под Херсоном, и нашли секретные документы.