"ВСУ идет": в Крыму партизаны оставили послание местным жителям (фото)

В оккупированном Крыму продолжает действовать партизанское движение. Они своими действиями неутомимо напоминают местным, что ВСУ уже близко, и что они - часть Украины.

На листовках, которые распространили партизаны, указана дата Дня Независимости Украины - 24 августа, а также звучат призывы эвакуироваться, чтобы сохранить жизнь.

"Время бороться! Время сопротивления! Время домой!"- напоминают активисты.

Также напоминание об Украине можно увидеть в надписях в общественных местах. В частности, патриоты изображают желтую ленту и пишут, что "ВСУ идет" или "Крым - это Украина".

В Крыму партизаны оставляют послание местным жителям (t.me/hueviyherson)