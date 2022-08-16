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"ВСУ идет": в Крыму партизаны оставили послание местным жителям (фото)

Новина українською →
Вторник 16 августа 2022 15:48
"ВСУ идет": в Крыму партизаны оставили послание местным жителям (фото) Партизаны в Крыму оставили послание местным жителям (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В оккупированном Крыму продолжает действовать партизанское движение. Они своими действиями неутомимо напоминают местным, что ВСУ уже близко, и что они - часть Украины.

Фото опубликовали в Telegram-канале "Ху*вый Херсон".

На листовках, которые распространили партизаны, указана дата Дня Независимости Украины - 24 августа, а также звучат призывы эвакуироваться, чтобы сохранить жизнь.

"Время бороться! Время сопротивления! Время домой!"- напоминают активисты.

Также напоминание об Украине можно увидеть в надписях в общественных местах. В частности, патриоты изображают желтую ленту и пишут, что "ВСУ идет" или "Крым - это Украина".

&quot;ВСУ идет&quot;: в Крыму партизаны оставили послание местным жителям (фото)&quot;ВСУ идет&quot;: в Крыму партизаны оставили послание местным жителям (фото)&quot;ВСУ идет&quot;: в Крыму партизаны оставили послание местным жителям (фото)&quot;ВСУ идет&quot;: в Крыму партизаны оставили послание местным жителям (фото)&quot;ВСУ идет&quot;: в Крыму партизаны оставили послание местным жителям (фото)&quot;ВСУ идет&quot;: в Крыму партизаны оставили послание местным жителям (фото)В Крыму партизаны оставляют послание местным жителям (t.me/hueviyherson)

Ранее мы сообщали, что житель Херсона рассказал, как партизаны противостоят оккупантам.

Также мы писали, что партизаны ликвидировали группу российских оккупантов под Херсоном, и нашли секретные документы.

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Крым партизаны
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