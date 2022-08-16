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"ЗСУ йде": у Криму партизани залишили послання місцевим жителям (фото)

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Вівторок 16 серпня 2022 15:48
"ЗСУ йде": у Криму партизани залишили послання місцевим жителям (фото) Партизани у Криму залишили посиланням місцевим жителям (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В окупованому Криму продовжує діяти партизанський рух. Вони своїми діями невтомно нагадують місцевим, що ЗСУ вже близько, і що вони - частина України.

Фото опублікували у Telegram-каналі "Ху*вый Херсон".

На листівках, які поширили партизани, вказано дату Дня Незалежності України - 24 серпня, а також звучать заклики евакуюватися, щоб зберегти життя.

"Час боротись! Час спротиву! Час додому!" - нагадують активісти.

Також нагадування про Україну можна побачити у написах у громадських місцях. Зокрема, патріоти зображають жовту стрічку та пишуть, що "ЗСУ йде" або "Крим - це Україна".

&quot;ЗСУ йде&quot;: у Криму партизани залишили послання місцевим жителям (фото)&quot;ЗСУ йде&quot;: у Криму партизани залишили послання місцевим жителям (фото)&quot;ЗСУ йде&quot;: у Криму партизани залишили послання місцевим жителям (фото)&quot;ЗСУ йде&quot;: у Криму партизани залишили послання місцевим жителям (фото)&quot;ЗСУ йде&quot;: у Криму партизани залишили послання місцевим жителям (фото)&quot;ЗСУ йде&quot;: у Криму партизани залишили послання місцевим жителям (фото)У Криму партизани залишають посиланням місцевим жителям (t.me/hueviyherson)

Раніше ми повідомляли, що житель Херсона розповів, як партизани протистоять окупантам.

Також ми писали, що партизани ліквідували групу російських окупантів під Херсоном, та знайшли секретні документи.

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Крим партизаны
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