"ЗСУ йде": у Криму партизани залишили послання місцевим жителям (фото)
В окупованому Криму продовжує діяти партизанський рух. Вони своїми діями невтомно нагадують місцевим, що ЗСУ вже близько, і що вони - частина України.
Фото опублікували у Telegram-каналі "Ху*вый Херсон".
На листівках, які поширили партизани, вказано дату Дня Незалежності України - 24 серпня, а також звучать заклики евакуюватися, щоб зберегти життя.
"Час боротись! Час спротиву! Час додому!" - нагадують активісти.
Також нагадування про Україну можна побачити у написах у громадських місцях. Зокрема, патріоти зображають жовту стрічку та пишуть, що "ЗСУ йде" або "Крим - це Україна".
У Криму партизани залишають посиланням місцевим жителям (t.me/hueviyherson)
Раніше ми повідомляли, що житель Херсона розповів, як партизани протистоять окупантам.
Також ми писали, що партизани ліквідували групу російських окупантів під Херсоном, та знайшли секретні документи.