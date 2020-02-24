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ВСУ героїчно відбили наступ ворога і знищили диверсанта (відео)

STYLERЖиття    24.02.2020 - 13:45
ВСУ героїчно відбили наступ ворога і знищили диверсанта (відео)
ВСУ відбили атаку терористів (Колаж РБК-Україна)

Терористи атакували опорний пункт ВСУ і понесли втрати

Українські військові відбили атаку терористів і знищили російського найманця 23 лютого, в неділю. Бійці 93-ої бригади "Холодний яр" героїчно відбили наступ ворога, а тіло ворожого найманця евакуювали з поля бою. Про це повідомляється на сторінці бригади в Facebook.

"Ворог залишив на полі бою тіло загиблого російського найманця, що нашим армійцям вдалося евакуювати. Брюки та розвантаження найманця - кольору "російського пікселю". Військові черевики російського виробництва. При ньому був зведений автомат, магазини з патронами 5.45 граната РГД-5", - повідомили наші бійці на сторінці.

ВСУ відбили атаку терористов ( Facebook)

Українці прокоментували вчинок наших військових в коментарях.

  • Як співав один популярний російський співак "був пацан і немає пацана...". 23 лютого відзначив десь із Гіві чи Моторолою. Зі святому защітнічки!
  • Хлопчики рідненькі, вдягайте маски, коли даєте інтерв'ю. Бачите, що коіться. Бережіть себе.
  • Братіки дякую. Україна переможе. Де зараз ви, то моі позиції з 14 по 17 рік. Родін мій позивний .

ВСУ героїчно відбили наступ ворога і знищили диверсанта (відео)Скріншот коментарів

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