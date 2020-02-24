ВСУ героїчно відбили наступ ворога і знищили диверсанта (відео)

ВСУ відбили атаку терористів (Колаж РБК-Україна)

Терористи атакували опорний пункт ВСУ і понесли втрати

Українські військові відбили атаку терористів і знищили російського найманця 23 лютого, в неділю. Бійці 93-ої бригади "Холодний яр" героїчно відбили наступ ворога, а тіло ворожого найманця евакуювали з поля бою. Про це повідомляється на сторінці бригади в Facebook.

"Ворог залишив на полі бою тіло загиблого російського найманця, що нашим армійцям вдалося евакуювати. Брюки та розвантаження найманця - кольору "російського пікселю". Військові черевики російського виробництва. При ньому був зведений автомат, магазини з патронами 5.45 граната РГД-5", - повідомили наші бійці на сторінці.

ВСУ відбили атаку терористов ( Facebook)

Українці прокоментували вчинок наших військових в коментарях.

Як співав один популярний російський співак "був пацан і немає пацана...". 23 лютого відзначив десь із Гіві чи Моторолою. Зі святому защітнічки!

Хлопчики рідненькі, вдягайте маски, коли даєте інтерв'ю. Бачите, що коіться. Бережіть себе.

Братіки дякую. Україна переможе. Де зараз ви, то моі позиції з 14 по 17 рік. Родін мій позивний .

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