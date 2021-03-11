ВСУ в ближайшее время получат крылатые ракеты: их не было на вооружении 27 лет
Министерство обороны Украины в ближайшие дни получит комплекс крылатых ракет Р-360 "Нептун". В морских силах ВСУ уже создали соответствующее подразделение.
Об этом заявил министр обороны Андрей Таран.
По его словам, благодаря этому комплексу защита украинского побережья получит новые возможности.
"Нептун" - это вооружение нового поколения для нас, новое слово в развитии военной береговой обороны Украины. Наличие в составе ВМС РК-360МЦ увеличит сдерживающий потенциал и повысит влияние на обстановку в Азово-Черноморском регионе", - подчеркнул Таран.
Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет. При этом с интервалом пусков в залпе от 3 до 5 сек. Ракеты предназначены для уничтожения кораблей.
Боевой заряд - 150 килограммов взрывчатки. Этого вполне достаточно, чтобы обезвредить большой военный корабль типа фрегат лишь одним попаданием. Интересно, что перед самым попаданием в цель активируется режим самонаведения.
Таким образом ракета попадет в цель даже в условиях сложного маневра.
"Нептун" - это целый комплекс различной техники, а не просто ракета. Он включает себя подвижной командный пункт, унифицированную самоходную пусковую установку, транспортно-заряжающую машину, транспортную машину, комплект наземного оборудования, габаритно-массовые макеты крылатых ракет и т. п.
Стоит отметить, что на вооружении украинской армии крылатых ракет не было с 1994 года.
Напомним, украинская армия взяла на вооружение ручных "Аллигаторов".
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