ЗСУ найближчим часом отримають крилаті ракети: їх не було на озброєнні 27 років

Міністерство оборони України в найближчі дні отримає комплекс крилатих ракет Р-360 "Нептун". У морських силах ЗСУ вже створили відповідний підрозділ.

Про це заявив міністр оборони Андрій Таран.

За його словами, завдяки цьому комплексу захист українського узбережжя отримає нові можливості.

"Нептун" - це озброєння нового покоління для нас, нове слово у розвитку військової берегової оборони України. Наявність у складі ВМС РК-360МЦ збільшить стримуючий потенціал і підвищить вплив на обстановку в Азово-Чорноморському регіоні", - підкреслив Таран.

Комплекс забезпечує одночасний пуск до 24 ракет. При цьому з інтервалом пусків в залпі від 3 до 5 сек. Ракети призначені для знищення кораблів.

Бойовий заряд - 150 кілограмів вибухівки. Цього цілком достатньо, щоб знешкодити великий військовий корабель типу фрегат лише одним попаданням. Цікаво, що перед самим попаданням в ціль активується режим самонаведення.

Таким чином ракета потрапить у ціль навіть в умовах складного маневру.

"Нептун" - це цілий комплекс різної техніки, а не просто ракета. Він містить пересувний командний пункт, уніфіковану самохідну пускову установку, транспортно-заряджаючу машину, транспортну машину, комплект наземного обладнання, габаритно-масові макети крилатих ракет і т. п.

Варто зазначити, що на озброєнні української армії крилатих ракет не було з 1994 року.