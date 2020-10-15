ВСУ берет на вооружение первый украинский мультикоптер: что может уникальный дрон (видео)

Украинская армия берет на вооружение первый мультикоптер отечественного производства. Аппарат Windhover был разработан специалистами в Одессе и уже получил сертификацию.

Этому дрону не страшны ни шквальный ветер, ни повышенная влажность, ни обморожение и обледенение. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Коптер прошел почти все испытания - осталось только опробовать его в условиях высокогорья. Для этих целей беспилотник отвезут в Индию в конце октября.

Как отметил главный конструктор Андрей Липовый, аппараты Windhover появятся в украинских воинских частях через несколько месяцев.

Дрон "заточен" именно под нужды военных. Он способен подняться в небо при любой погоде в любое время суток. Словно настоящий самолет, в полете мультикоптер убирает шасси.

Беспилотник "видит" все вокруг - его камера способна снимать на 360 градусов. А тепловизор дает возможность отлично все рассмотреть в ночных условиях.

Кроме возможности корректировать огонь на позициях, аппарат также может здорово помочь полиции и спасателям ГСЧС: способен участвовать в поисковых операциях и следить за пожарами.

По словам руководителя компании Павла Грозова, конструкция Windhover позволяет во время повреждения одного двигателя все равно легко вернуться на изначальную позицию. Также он вернется домой, если повреждены два двигателя, но не на одной оси. Кроме того, буквально все системы коптера продублированы.

В Windhover по стометровому кабелю идет питание, а от него на землю возвращается видеосигнал.

"Это система автоматического контроля загрузки кабеля. Если есть какие-то порывы ветра, она будет автоматически стравливать или подтягивать для того, чтобы постоянно контролировать напряжение на этом кабеле", - объяснил Липовый.

Конструкторы добавили, что операторов таких беспилотников можно подготовить за короткий срок - управлять им очень просто.

Видео: ВСУ возьмет на вооружение первый украинский мультикоптер

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