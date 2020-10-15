ЗСУ бере на озброєння перший український мультикоптер: що може унікальний дрон (відео)

Українська армія бере на озброєння перший мультикоптер вітчизняного виробництва. Апарат Windhover був розроблений фахівцями в Одесі та вже отримав сертифікацію.

Цьому дрону не страшні ані шквальний вітер, ані підвищена вологість, ані обмороження та обмерзання. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Коптер пройшов майже всі випробування - залишилося тільки протестувати його в умовах високогір'я. Для цих цілей безпілотник відвезуть в Індію наприкінці жовтня.

Як зазначив головний конструктор Андрій Липовий, апарати Windhover з'являться в українських військових частинах через кілька місяців.

Дрон "заточений" саме під потреби військових. Він здатний піднятися в небо за будь-якої погоди, в будь-який час доби. Наче справжній літак, у польоті мультикоптер прибирає шасі.

Безпілотник "бачить" все навколо - його камера здатна знімати на 360 градусів. А тепловізор дає можливість відмінно все роздивитися в нічних умовах.

Крім можливості коригувати вогонь на позиціях, апарат також може здорово допомогти поліції та рятувальників ДСНС: здатний брати участь у пошукових операціях і стежити за пожежами.

За словами керівника компанії Павла Грозова, конструкція Windhover дозволяє під час пошкодження одного двигуна все одно легко повернутися на початкову позицію. Також він повернеться додому, якщо пошкоджено два двигуни, але не на одній осі. Крім того, буквально всі системи коптера продубльовані.

У Windhover по стометровому кабелю іде живлення, а від нього на землю повертається відеосигнал.

"Це система автоматичного контролю завантаження кабелю. Якщо є якісь пориви вітру, вона буде автоматично стравлювати або підтягувати для того, щоб постійно контролювати напругу на цьому кабелі", - пояснив Липовий.

Конструктори додали, що операторів таких безпілотників можна підготувати за короткий термін - керувати ним дуже просто.

Відео: ЗСУ візьме на озброєння перший український мультикоптер

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