Вступний тест з історії України: з'явилася пробна версія для випускників

Як виглядає структура тесту

Тест містить 30 завдань, на виконання яких буде відведено 60 хвилин. Зміст цих завдань відповідає програмі ЗНО з історії України (розділи 6-32) та охоплює теми, що стосуються подій другої половини XVI – початку XXI ст.

Як під час проходження демонстраційного тесту, так і під час реального тестування буде можливість вибирати послідовність виконання завдань, а при необхідності повертатися до того чи іншого завдання змінювати варіанти відповіді. Після завершення роботи будуть доступні результати тестування на цей предмет.

Варто зазначити, що інтерфейс демонстраційного тесту відрізняється від того, що буде на реальному НМТ. Проте за структурою, типами завдань, тривалістю виконання – обидва тести абсолютно ідентичні.

Де можна пройти тест

Потенційні учасники, випускники шкіл та абітурієнти можуть спробувати свої сили онлайн – за цим посиланням.

Для тих учасників, які мають дуже повільний інтернет чи не мають можливості попрацювати 60 хвилин за комп'ютером/планшетом/телефоном, є демонстраційний тест у файлі для скачування. Він доступний за цим посиланням.