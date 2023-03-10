Батьки школярів обурені через повернення ДПА в 4 та 9 класах: деталі скандалу

Народні депутати зареєстрували законопроєкт про складання державної підсумкової атестації (ДПА) у школах і визначили чотири обов'язкових предмети для учнів. Однак батьки категорично проти таких змін.

Чому батьки виступають проти ДПА

9 березня народні депутати ухвалили рішення про повернення ДПА у 2024 році. Визначили також й обов'язкові предмети: українська мова, математика, історія України та будь-яка іноземна мова, окрім російської.

Проте батьків школярів законопроєкт занепокоїв і викликав справжні суперечки.

Скриншот із пояснювальної записки до законопроєкту

Насамперед вони звернули увагу на те, що без складання ДПА учень, який перебуває за кордоном, не зможе отримати свідоцтво про повну загальну середню освіту.

"Тобто діти за кордоном вже цього року повинні замислитись про те, що шанс залишитись без української освіти досягнув свого максимуму", - пише адміністратор групи Альона Парфьонова.

Очевидно, що розмістити пункти для складання ДПА по всьому світу не вдасться. У такому випадку для українських випускників єдиним виходом залишається іноземна освіта. Про це в законопроєкті не йдеться.

Скриншот із пояснювальної записки до законопроєкту

У законопроєкті також не згадано про дітей, які перебувають на прифронтових або тимчасово окупованих територіях. За словами батьків, ці діти випадають з освітнього процесу та не мають змоги отримати свідоцтво про повну загальну середню освіту.

Також багатьох зацікавило складання історії України в 4 класі, адже повний курс вивчення цього предмету розпочинається лише з 5. До того ж у законопроєкті не зазначено, які саме іноземні мови можуть обирати школярі для складання.

"Думаю, що ДПА з суахілі - це те, на що ми з вами всі чекали, бо нардепи забули визначити перелік іноземних мов, окрім мови країни агресора", - зазначила адміністратор групи.

Зрештою більшість батьків переконана, що ухвалювати подібні рішення потрібно лише після завершення війни.

Нагадаємо, що за новим законопроєктом українські школярі знову складатимуть ДПА у 2024 році після 4 та 9 класів.