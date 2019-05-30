Вступительная кампания 2019: полезная информация для абитуриентов

Вступительная кампания в Украине (УНИАН)

Поступающим рассказали, когда можно будет подать документы в электронный кабинет

Украинские школьники с 21 мая сдают ВНО и не за горами уже начало вступительной кампании. О том, когда уже можно будет подать электронную регистрацию, документы и творческие конкурсы, пишет издание "24 канал".

Регистрация электронных кабинетов для поступающих начнется с 1 июля 2019 года. С этого же дня можно будет загружать документы в электронный кабинет. Все медицинские осмотры нужно будет пройти до 9 июля. Это же касается и других конкурсных процедур, если они необходимы для особых условий конкурсного отбора.

Прием заявлений и документов от поступающих начинается 10 июля. Однако эта дата не распространяется на поступающих в высшие военные учебные заведения, высшие учебные заведения со специфическими условиями обучения, военные учебные подразделения высших учебных заведений.

Вступительная кампания в Украине 2019 (УНИАН)

Прием документов для лиц, которые поступают на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов, заканчивается 16 июля 2019 года в 18:00.

Для поступающих по результатам внешнего независимого оценивания время подачи документов заканчивается 22 июля 2019 года в 18:00.

Творческие конкурсы будут проводиться в несколько сессий с 1 до 10 июля. Для специальности "Музыкальное искусство" – 12 июля. С

11 по 22 июля могут проводиться дополнительные сессии творческих конкурсов для тех, кто поступает на места за счет физических или юридических лиц.

Напомним, ранее мы писали о том, что делать поступающим, если они провалили сдачу ВНО.

А также рассказывали о том, что в Украине снизят пропускной порог ВНО.