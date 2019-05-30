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Вступна кампанія 2019: корисна інформація для абітурієнтів

STYLERЖиття    30.05.2019 - 07:48
Вступна кампанія 2019: корисна інформація для абітурієнтів
Вступна кампанія в Україні (УНІАН)

Вступникам розповіли, коли можна буде подати документи в електронний кабінет

Українські школярі з 21 травня здають ЗНО та не за горами вже початок вступної кампанії. Про те, коли вже можна буде подати електронну реєстрацію, документи та творчі конкурси, пише видання "24 канал".

Реєстрація електронних кабінетів для вступників почнеться з 1 липня 2019 року. З цього ж дня можна буде завантажувати документи в електронний кабінет. Всі медичні огляди потрібно буде пройти до 9 липня. Це ж стосується і інших конкурсних процедур, якщо вони необхідні для особливих умов конкурсного відбору.

Прийом заяв та документів від вступників розпочинається 10 липня. Однак ця дата не поширюється на вступників у вищі військові навчальні заклади, вищі навчальні заклади зі специфічними умовами навчання, військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів.

Вступна кампанія 2019: корисна інформація для абітурієнтів

Вступна кампанія в Україні 2019 (УНІАН)

Прийом документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів, закінчується 16 липня 2019 року о 18:00.

Для вступників за результатами зовнішнього незалежного оцінювання час подачі документів закінчується 22 липня 2019 року о 18:00.

Творчі конкурси будуть проводитися в кілька сесій з 1 до 10 липня. Для спеціальності "Музичне мистецтво" – 12 липня.

З 11 по 22 липня можуть проводитися додаткові сесії творчих конкурсів для тих, хто поступає на місця за рахунок фізичних або юридичних осіб.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що робити вступникам, якщо вони провалили здачу ЗНО.

А також розповідали про те, що в Україні знизять пропускної поріг ЗНО.

В Україні змінили умови вступу до вишів МОН оголосило дату початку прийому документів на молодшого спеціаліста
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