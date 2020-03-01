Как встретить весну, чтобы она принесла успех

Первый день весны - народный праздник, который отмечают во многих странах 1 марта
1 марта - не только Прощеное воскресенье. Еще в древности весна считалась символом обновления и возрождения природы, а не просто временем года. Поэтому начало весны с давних пор было радостным событием, приход которой сопровождался всеобщей радостью и народным гуляньем. Styler собрал главные традиции первого дня весны. Как встретить весну и что в этот день стоит делать – читайте в нашей статье.
С первым днем весны связано множество традиций и обычаев. Считается, что беременные женщины 1 марта обязательно должны посмотреть на восходящее солнце — в народе считали, что это дает силы выносить здоровое и крепкое дитя. Повитухи же вносили полуденный снег в избу и обтирали им руки, чтобы им передалась весенняя чистота.
Матери, если ночью выпадал снег, посылали с утра детишек размести дорожку к колодцу, смести снег со ступенек крыльца — это приносило счастье в дом и здоровье детям.
В традиционной культуре еще с древних времен приход весны сопровождался народными гуляньями, весельем и всеобщей радостью. Древние славяне глубоко чтили этот праздник и считали, что вместе с зимой, метелями и холодами уходят все житейские проблемы, несчастья и болезни, а их место занимают радость, удача и достаток.
Согласно преданию, в этот день повесился Иуда, который предал Иисуса Христа. Поэтому в этот день молятся за близких людей, чтобы в семье не было самоубийц.
Народные приметы были призваны определить, каким будет предстоящее лето — дождливым или засушливым, насколько хорошим будет урожай, и когда пройдут последние заморозки:
Напомним, что в марте украинцев ждет дополнительный выходной день.