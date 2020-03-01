Как встретить весну, чтобы она принесла успех

1 марта - не только Прощеное воскресенье. Еще в древности весна считалась символом обновления и возрождения природы, а не просто временем года. Поэтому начало весны с давних пор было радостным событием, приход которой сопровождался всеобщей радостью и народным гуляньем. Styler собрал главные традиции первого дня весны. Как встретить весну и что в этот день стоит делать – читайте в нашей статье.

Как встречать весну?

С первым днем весны связано множество традиций и обычаев. Считается, что беременные женщины 1 марта обязательно должны посмотреть на восходящее солнце — в народе считали, что это дает силы выносить здоровое и крепкое дитя. Повитухи же вносили полуденный снег в избу и обтирали им руки, чтобы им передалась весенняя чистота.

Матери, если ночью выпадал снег, посылали с утра детишек размести дорожку к колодцу, смести снег со ступенек крыльца — это приносило счастье в дом и здоровье детям.

В традиционной культуре еще с древних времен приход весны сопровождался народными гуляньями, весельем и всеобщей радостью. Древние славяне глубоко чтили этот праздник и считали, что вместе с зимой, метелями и холодами уходят все житейские проблемы, несчастья и болезни, а их место занимают радость, удача и достаток.

Что нельзя делать 1 марта

Нельзя много работать и выполнять тяжелые домашние дела.

Также в этот день нельзя сидеть дома. В старину считалось, что, хотя бы один раз выйти во двор – необходимо.

Считалось, что в этот день нельзя отказывать внезапным гостям. Дверь не откроешь – весна не войдет.

Что можно делать 1 марта

Согласно преданию, в этот день повесился Иуда, который предал Иисуса Христа. Поэтому в этот день молятся за близких людей, чтобы в семье не было самоубийц.

Приметы первого дня весны

Народные приметы были призваны определить, каким будет предстоящее лето — дождливым или засушливым, насколько хорошим будет урожай, и когда пройдут последние заморозки:

Если в первый день весны потеплело, значит ожидаются заморозки. А если 1 марта идет снег, значит, будет хороший урожай.

Если в этот день в полдень видно солнце, весна будет ранняя, если метет метель - вся неделя метельная.

Чем больше выпадет снега, тем выше урожай зерновых.

Если в мороз вспотели оконницы, рамы — жди потепления.

Вверх поднимаются по стеклу "снежные растения" — морозу продолжаться, наклонились их побеги — к оттепели.

Талая вода и снег, которые собраны 1 марта, считаются целебными.

Если женщина наберет снега и в полдень оботрет им руки – они, по приметам, будут чистыми и нежными.

По примете, 1 марта вороны каркают громко – скоро похолодает.

Усилился ветер ночью – ждите обильных осадков и потепления.

Первый день весны – теплый, значит, по примете, еще будет похолодание.

Зяблик кричит громко – идут холода.

Плещется вода на льду водоема – ждите теплых дней.

Напомним, что в марте украинцев ждет дополнительный выходной день.