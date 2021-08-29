Встречаем осень: что нужно обязательно успеть сделать до наступления холодов

Осень по календарю наступит уже буквально через несколько дней. Но настоящие холода придут еще не скоро, а это значит, что время для выполнения различных дел еще остается. Эти приятные мелочи помогут вам насладиться теплой погодой и получить приятные воспоминания.

Список дел, которые нужно запланировать на ближайшие недели, составили на " Радио Максимум ".

1. Подберите плейлист, который будет ассоциироваться у вас с теплыми днями.

2. Составьте список фильмов и сериалов, которые вы будете смотреть в холодные осенние вечера.

3. Организуйте пикник на природе с компанией друзей. Сейчас для такой вылазки самое удачное время – жара ушла, а затяжные дожди еще охватили нашу страну. Земля достаточно теплая, чтобы на ней сидеть на пледе. А для пикника полно вкусных фруктов и овощей. Вечером вашу компанию согреет костер.

4. Приготовьте летнее блюдо. Это может быть ягодный торт или домашнее мороженое. А возможно вам захочется закрутить несколько банок на зиму – сейчас самое время для солений, варенья, компотов и маринования.

5. Устройте велосипедную прогулку по улицам, паркам или даже на набережной. Если у вас нет велосипеда, то выбирайте ролики. Если подручные средства вам не по вкусу – берите близких друзей и отправляйтесь гулять пешком. Покормите птиц, окуните ноги в речку или озеро. Можете даже запустить воздушного змея.

6. Встретьте рассвет или насладитесь закатом солнца. Можно специально для этого выделить один день и завести будильник на раннее утро, чтобы проснуться и встретить солнце. А можно просто устроить ночную прогулку до утра. Можно устроить однодневный поход с палатками, чтобы вечером увидеть заход солнца, ночь провести под звездами, а утром встретить рассвет. Палатку можно поставить даже в собственном дворе или на крыше дома.

7. Будьте больше на природе. Сохраните это лето на своих фотографиях – это может быть фотосессия в поле, в лесу, возле воды, с полевыми цветами или в горах. Проведите один день на свежем воздухе – поваляйтесь в гамаке, почитайте книгу, поспите на траве.

8. Покатайтесь на катамаране, лодке или катере. Займитесь тренировкой на свежем воздухе. Устройте романтический ужин на террасе ресторана или кафе.

9. Вспомните старое хобби. Это должно быть занятие, которые доставляет вам удовольствие, но вы давно им не занимались. Возможно, вы захотите устроить танцевальную вечеринку для друзей или нарисуете новую картину красками. Смастерите что-то своими руками.

10. Сделайте что-то новое. Испробуйте себя этим летом в чем-то новом. Это может быть посещение фермы, ужин при свечах, посетите новую локацию, лист от руки, подарок без повода или экстремальные развлечения – прыжок с парашюта, полетайте на воздушном шаре, освойте новые навыки.