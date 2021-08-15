Как стать счастливым человеком: отпустите эти вещи из жизни немедленно
Человек проводит большую часть жизни в поисках счастья. И зачастую люди уверены, что счастье находится в работе, в деньгах, в красивой машине или драгоценностях. Но психологи утверждают, что счастье находится внутри самого человека, его нужно лишь там отыскать и принять.
Специалисты Elite Daily назвали топ вещей, которые нужно отпустить из собственной жизни, чтобы стать счастливым человеком.
Одобрение других. Если вы приняли собственное решение, то мнение других людей вас не должно беспокоить.
Гнев и обиды. Гнев начинает съедать человека изнутри, и он вместе с обидами не дает двигаться вперед и получать удовольствие от жизни.
Образ идеального тела. Когда речь идет о ваших формах и теле, то единственное важное мнение – ваше. Никто не может решить за вас, какой для вас вид является правильным.
Идеальный партнер. Иллюзии об идеальных партнерах сильно мешают строить отношения и наслаждаться счастьем. Достаточно будет любить всем сердцем того, с кем вам действительно комфортно и хорошо. Идеальных людей не существует.
Идеальная жизнь. Ее не существует так же, как и идеальных партнеров. Ваша жизнь такая, какой вы ее делаете, что вы в нее вкладываете. Если вы не хотите работать, не хотите прикладывать усилия и ждете манны небесной – вы будете несчастными.
Цель на богатство. Многие люди мечтают о том, чтобы стать миллионерами. Работать и ставить цели – это хорошо, а вот положить на такую мечту всю жизнь – счастья не принесет.
Надеяться на удачу. Не стоит ждать, пока удача вас посетит и все само собой станет хорошо. Работайте над тем, что хотите получить завтра.
Оправдания. Не тратьте свое время на поиски оправданий. Хотите заниматься спортом, но нет времени – найдите. Оправдания заставляют нас чувствовать себя лучше, если вы испытываете угрызения совести за то, что не делаете.
Мысли о бывших партнерах. Этот человек провел с вами какое-то время и остался в прошлом, зачем вам о нем вспоминать? Если хотите быть счастливым в настоящем и будущем – примите опыт прошлого и идите дальше.
Промедление и прокрастинация. Если вы постоянно что-то откладываете на потом – то вам это либо не нужно, либо вы не дорожите своей жизнью. Берегите свое время, занимайтесь тем, что вам по душе – это избавит вас от стрессов.
Осуждение. Перестаньте волноваться о том, что творится в жизни других людей. Уделите это время себе и своим родным. И не позволяйте другим осуждать вас.
Зависть. Счастье – это хотеть то, что у тебя есть. Хотеть то, что есть у других – бесполезная трата времени. Не завидуйте другим людям, цените то, что у вас есть.
Низкая самооценка. Будьте уверены в себе, работайте над тем, чтобы стать лучше, повысить свою самооценку. Станьте самым важным и ценным человеком в своей жизни.
Зависимость от других. Единственный человек, на которого вы можете рассчитывать всегда – вы сами. Не отдавайте ответственность за собственное счастье в руки других людей. Зависимость от другого человека, денег и других вещей – плохой путь к счастью.
Постоянный контроль. Иногда очень полезно пожить без построения планов, без постоянного контроля ситуации, а просто поплыть по течению и насладиться моментом. Спонтанность порой дает самые счастливые моменты в жизни.
Ожидания. Руководство своими ожиданиями – ваш ключ к счастью. Если вы от них избавитесь, то станете намного счастливее. Не стоит ждать четкого результата во всех ситуациях. Не стоит ожидать от людей определенного поведения или поступков.
Напомним, ранее мы писали о том, что психолог дала советы о том, как провести незабываемый отдых и не думать об отпуске.