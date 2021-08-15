Как стать счастливым человеком: отпустите эти вещи из жизни немедленно

Человек проводит большую часть жизни в поисках счастья. И зачастую люди уверены, что счастье находится в работе, в деньгах, в красивой машине или драгоценностях. Но психологи утверждают, что счастье находится внутри самого человека, его нужно лишь там отыскать и принять.

Одобрение других. Если вы приняли собственное решение, то мнение других людей вас не должно беспокоить.

Гнев и обиды. Гнев начинает съедать человека изнутри, и он вместе с обидами не дает двигаться вперед и получать удовольствие от жизни.

Образ идеального тела. Когда речь идет о ваших формах и теле, то единственное важное мнение – ваше. Никто не может решить за вас, какой для вас вид является правильным.

Идеальный партнер. Иллюзии об идеальных партнерах сильно мешают строить отношения и наслаждаться счастьем. Достаточно будет любить всем сердцем того, с кем вам действительно комфортно и хорошо. Идеальных людей не существует.

Идеальная жизнь. Ее не существует так же, как и идеальных партнеров. Ваша жизнь такая, какой вы ее делаете, что вы в нее вкладываете. Если вы не хотите работать, не хотите прикладывать усилия и ждете манны небесной – вы будете несчастными.

Цель на богатство. Многие люди мечтают о том, чтобы стать миллионерами. Работать и ставить цели – это хорошо, а вот положить на такую мечту всю жизнь – счастья не принесет.

Надеяться на удачу. Не стоит ждать, пока удача вас посетит и все само собой станет хорошо. Работайте над тем, что хотите получить завтра.

Оправдания. Не тратьте свое время на поиски оправданий. Хотите заниматься спортом, но нет времени – найдите. Оправдания заставляют нас чувствовать себя лучше, если вы испытываете угрызения совести за то, что не делаете.

Мысли о бывших партнерах. Этот человек провел с вами какое-то время и остался в прошлом, зачем вам о нем вспоминать? Если хотите быть счастливым в настоящем и будущем – примите опыт прошлого и идите дальше.

Промедление и прокрастинация. Если вы постоянно что-то откладываете на потом – то вам это либо не нужно, либо вы не дорожите своей жизнью. Берегите свое время, занимайтесь тем, что вам по душе – это избавит вас от стрессов.

Осуждение. Перестаньте волноваться о том, что творится в жизни других людей. Уделите это время себе и своим родным. И не позволяйте другим осуждать вас.

Зависть. Счастье – это хотеть то, что у тебя есть. Хотеть то, что есть у других – бесполезная трата времени. Не завидуйте другим людям, цените то, что у вас есть.

Низкая самооценка. Будьте уверены в себе, работайте над тем, чтобы стать лучше, повысить свою самооценку. Станьте самым важным и ценным человеком в своей жизни.

Зависимость от других. Единственный человек, на которого вы можете рассчитывать всегда – вы сами. Не отдавайте ответственность за собственное счастье в руки других людей. Зависимость от другого человека, денег и других вещей – плохой путь к счастью.

Постоянный контроль. Иногда очень полезно пожить без построения планов, без постоянного контроля ситуации, а просто поплыть по течению и насладиться моментом. Спонтанность порой дает самые счастливые моменты в жизни.

Ожидания. Руководство своими ожиданиями – ваш ключ к счастью. Если вы от них избавитесь, то станете намного счастливее. Не стоит ждать четкого результата во всех ситуациях. Не стоит ожидать от людей определенного поведения или поступков.