Зустрічаємо осінь: що потрібно обов'язково встигнути зробити до настання холодів

Осінь за календарем настане вже буквально через кілька днів. Але справжні холоди прийдуть ще не скоро, а це означає, що час для виконання різних справ ще залишається. Ці приємні дрібниці допоможуть вам насолодитися теплою погодою та отримати приємні спогади.

Список справ, які потрібно запланувати на найближчі тижні, склали на " Радіо Максимум ".

1. Підберіть плейлист, який буде асоціюватися у вас з теплими днями.

2. Складіть список фільмів і серіалів, які ви будете дивитися в холодні осінні вечори.

3. Організуйте пікнік на природі з компанією друзів. Зараз для такої вилазки найвдаліший час - спека пішла, а затяжні дощі ще охопили нашу країну. Земля досить тепла, щоб на ній сидіти на пледі. А для пікніка повно смачних фруктів і овочів. Увечері вашу компанію зігріє багаття.

4. Приготуйте літнє блюдо. Це може бути ягідний торт або домашнє морозиво. А можливо вам захочеться закрутити кілька банок на зиму – зараз саме час для солінь, варення, компотів і маринування.

5. Влаштуйте велосипедну прогулянку по вулицях, парках або навіть на набережній. Якщо у вас немає велосипеда, то вибирайте ролики. Якщо підручні засоби вам не до смаку - беріть близьких друзів і вирушайте гуляти пішки. Погодуйте птахів, занурте ноги в річку або озеро. Можете навіть запустити повітряного змія.

6. Зустріньте світанок або насолоджуйтеся заходом сонця. Можна спеціально для цього виділити один день і завести будильник на ранній ранок, щоб прокинутися і зустріти сонце. А можна просто влаштувати нічну прогулянку до ранку. Можна влаштувати одноденний похід з наметами, щоб ввечері побачити захід сонця, ніч провести під зірками, а вранці зустріти світанок. Намет можна поставити навіть у власному дворі або на даху будинку.

7. Будьте більше на природі. Збережіть це літо на своїх фотографіях - це може бути фотосесія в полі, в лісі, біля води, з польовими квітами або в горах. Проведіть один день на свіжому повітрі – поваляйтеся в гамаку, почитайте книгу, поспіть на траві.

8. Покатайтеся на катамарані, човні або катері. Займіться тренуванням на свіжому повітрі. Влаштуйте романтичну вечерю на терасі ресторану або кафе.

9. Згадайте старе хобі. Це повинно бути заняття, які доставляє вам задоволення, але ви давно їм не займалися. Можливо, ви захочете влаштувати танцювальну вечірку для друзів або намалюєте нову картину фарбами. Змайструєте щось своїми руками.

10. Зробіть щось нове. Випробуйте себе цього літа в чомусь новому. Це може бути відвідування ферми, вечеря при свічках, відвідайте нову локацію, лист від руки, подарунок без приводу або екстремальні розваги – стрибок з парашута, політайте на повітряній кулі, освойте нові навички.