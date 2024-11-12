Встигніть спіймати момент! Як легко зробити серію фотографій на iPhone: допоможуть прості дії

При зйомці динамічних сцен, таких як спортивні події, дика природа або діти, режим серійної зйомки підвищує шанси отримати чіткі і вдало спіймані кадри. Роблячи безліч кадрів поспіль, ви зможете вибрати найкращий, на якому рух об'єкта "заморожено" у потрібний момент.

Як знімати фото в режимі серійної зйомки на iPhone

У додатку "Камера" натисніть і утримуйте кнопку затвора, переміщаючи її вліво під видошукачем. Тримайте палець, щоб продовжувати знімати фотографії у швидкій послідовності. Відпустіть кнопку затвора, коли захочете завершити серію знімків.

Під час зйомки в серійному режимі зверніть увагу на те, як лічильник у вихідному положенні затвора збільшується, поки ви утримуєте кнопку. Це показує кількість зроблених кадрів у поточній серії.

Apple також надає можливість увімкнути функцію, щоб при натисканні та утриманні кнопки збільшення гучності можна було знімати в серійному режимі. Перейдіть у Налаштування, Камера та увімкніть “Використовувати збільшення гучності” для серійної зйомки.

Як знімати фото в режимі серійної зйомки на iPhone (фото: MacRumors)

Як вибрати найкращий кадр

Після зйомки в серійному режимі натисніть на мініатюру зображення у додатку "Камера" або відкрийте застосунок "Фото" та виберіть щойно зроблену серію знімків.

Натисніть "Серія" у верхньому лівому куті, а потім виберіть найкращий кадр або кадри, які потрібно зберегти як окремі фото. Ви також можете переглянути фотографії або прокрутити ряд мініатюр внизу для перегляду. Сірі крапки під мініатюрами позначають рекомендовані знімки для збереження. Натисніть "Готово", потім виберіть "Зберегти все" або "Зберегти тільки X вибране" (де X - це кількість вибраних вами кадрів).

Коли ви робите серію знімків у режимі серійної зйомки, вони автоматично з'являються у "Фото" в альбомі "Серії".

Як вибрати найкращий кадр (фото: MacRumors)