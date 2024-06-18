Знімайте відео на смартфон як професіонал: 5 простих порад для ідеальної зйомки

Сьогодні смартфони стали потужними інструментами для створення якісного відеоконтенту. Однак, щоб ваші ролики виглядали по-справжньому професійно, недостатньо просто натиснути кнопку запису. Важливо враховувати кілька ключових аспектів, які допоможуть покращити якість вашої зйомки.

Правильне освітлення

Навіть якщо у вас найкращий смартфон Android, представлений на ринку, важливо розуміти, що маленькі сенсори не дуже добре справляються зі слабким освітленням. Звичайно, вони можуть знімати відео прийнятної якості при слабкому освітленні, але ж вам хочеться більшого, вірно?

Найкраще використовувати природне світло, але при зйомці у приміщенні чи вночі це не завжди можливо. Якщо ви знімаєте вдень у приміщенні, де є вікна, обов'язково відкрийте штори або жалюзі, щоб у кімнату потрапляло якнайбільше природного світла.

Якщо сонця немає, увімкніть якнайбільше ламп, але переконайтеся, що вони всі одного кольору. Не змішуйте денне і тепле світло, інакше картинка вийде неприродною. В ідеалі можна придбати кілька світлодіодних панелей, наприклад Neewer Dimmable Bi-Color Ultra-Thin 192 LED.

Neewer Dimmable Bi-Color Ultra-Thin 192 LED (фото: Amazon)

Знімайте з упором

По-перше, якщо ви не знімаєте короткі ролики TikTok або YouTube Shorts, знімайте в горизонтальному режимі. У разі вертикального положення телефону відео обрізається.

По-друге, треба знімати з твердою рукою. Зробити це на телефоні може бути трохи складно, тому подумайте про покупку тримача, наприклад Ulanzi Smartphone Video Rig. А якщо ви хочете досягти максимально плавної зйомки, то варто придбати стабілізатор.

Ulanzi Smartphone Video Rig (фото: S-TELL)

Якісний звук - запорука успіху

Насправді ніщо не псує хороше відео швидше, ніж погана якість звуку. Тому вам варто подумати про покупку зовнішнього мікрофона для вашого пристрою. Це може бути спрямований мікрофон, наприклад Rode VideoMic Go II, або петличний мікрофон, наприклад, Hollyland Lark M1.

Петличні мікрофони відмінно підходять для зйомки однієї чи двох людей. Якщо ви знімаєте захід, найкраще підійде направлений мікрофон. Також, якщо ви знімаєте на вулиці при сильному вітрі, переконайтеся, що на мікрофоні є вітрозахист для зниження шуму.

Rode VideoMic Go II (фото: LevelShop)

Hollyland Lark M1 (фото: zaDeshevo)

Слідкуйте за фокусом

Автофокус у деяких телефонів краще, ніж у інших. Деякі смартфони навіть непогано відстежують обличчя. Але ідеальних телефонів немає.

Тому, коли ви знімаєте, виберіть об'єкт, на якому має бути фокус, та тримайте його у кадрі. Можливо, вам доведеться тримати телефон таким чином, щоб торкатися об'єкта на екрані, щоб він залишався у фокусі (тут у нагоді тримач).

Знімати та одночасно торкатися об'єкта на екрані може бути складно і потребує практики, особливо якщо об'єкт сильно рухається. Але як тільки ви освоїте цю техніку, ваші відео значно покращаться.

Використовуйте правило золотого перетину

Правило золотого перетину пов'язане з послідовністю Фібоначчі і використовується для того, щоб розташувати головний об'єкт у найважливішій частині кадру. По суті, ви повинні розмістити основний об'єкт або у лівій, або у правій третині кадру, щоб зробити знімок цікавішим.

Ви можете подумати, що завжди краще тримати об'єкт у центрі, але це не завжди так. Деякі телефони мають функцію "Показати сітку" з опцією "Золотий перетин". Використовуйте її, і ви дуже швидко зрозумієте, як краще розміщувати об'єкти в кадрі.

Звичайно, якщо ваш об'єкт рухається, вам доведеться вирішити, чи варто тримати його в кадрі згідно з правилом золотого перетину або дозволити йому вийти з нього. Це рішення залежатиме від того, що ви знімаєте, обстановки та кількості людей у кадрі. Правило золотого перетину чудово підходить для зйомки статичного об'єкта.