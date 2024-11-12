Успейте поймать момент! Как легко сделать серию фотографий на iPhone: помогут простые действия

При съемке динамичных сцен, таких как спортивные события, дикая природа или играющие дети, режим серийной съемки повышает шансы получить четкие и удачно пойманные кадры. Делая множество кадров подряд, вы сможете выбрать лучший, на котором движение объекта "заморожено" в нужный момент.

Как снимать фото в режиме серийной съемки на iPhone

В приложении "Камера" нажмите и удерживайте кнопку затвора, сдвигая ее влево под видоискателем. Держите палец нажатым, чтобы продолжать снимать фотографии в быстрой последовательности. Отпустите кнопку затвора, когда захотите завершить серию снимков.

Во время съемки в серийном режиме обратите внимание, как счетчик в исходном положении затвора увеличивается, пока вы удерживаете кнопку. Это показывает количество сделанных кадров в текущей серии.

Apple также предоставляет возможность включить функцию, чтобы при нажатии и удержании кнопки увеличения громкости можно было снимать в серийном режиме. Перейдите в Настройки, Камера и включите “Использовать увеличение громкости” для серийной съемки.

Как снимать фото в режиме серийной съемки на iPhone (фото: MacRumors)

Как выбрать лучший кадр

После съемки в серийном режиме нажмите на миниатюру изображения в приложении "Камера" или откройте приложение "Фото" и выберите только что сделанную серию снимков.

Нажмите "Серия" в верхнем левом углу, затем выберите лучший кадр или кадры, которые хотите сохранить как отдельные фото. Вы также можете пролистать фотографии или прокрутить ряд миниатюр внизу для просмотра. Серые точки под миниатюрами отмечают рекомендованные снимки для сохранения. Нажмите "Готово", затем выберите "Сохранить все" или "Сохранить только X избранное" (где X - это количество выбранных вами кадров).

Когда вы делаете серию снимков в режиме серийной съемки, они автоматически появляются в приложении "Фото" в альбоме "Серии".

Как выбрать лучший кадр (фото: MacRumors)