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"Вставай, Жужа, надо идти": мариуполец рассказал, как пять дней шел пешком с собакой

Коллаж РБК-Украина: мариуполец рассказал, как пять дней шел пешком с собакой
Автор: Светлана Мащенко

Житель Мариуполя в течение пяти дней шел вместе с собакой Жужей пешком в Запорожье. Мужчина впервые рассказал свою историю: говорит, было тяжело, порой песика пришлось нести на руках.

Об этом сообщает DW.

Мужчина за время своей эвакуации преодолел 200 километров.

"Ковшик с собой был. Дров поджег, чай заварил. Посидел, отдохнул, покурил, поднялся. Говорю: "Пошли, надо идти". А она лежит уже никакая. Она отвернулась и умирает", - рассказывает мариуполец по имени Игорь.

Из дома они вышли 23 апреля, в канун Пасхи. Говорит, выбрал этот день неслучайно, потому что "на Пасху все добрые".

Мужчина рассказывает, что люди в городе начали меняться.

"Продукты начали заканчиваться. Люди стали отдаляться друг от друга... А потом какие-то чужие люди вокруг в военной форме начали скапливаться и все запрещать. Я не захотел быть рабом", - рассказывает он.

В Запорожье Игоря и Жужу принял волонтерский центр "Солдатский привал". Теперь они с собакой живут у родственников в Киеве.

Жужа до сих пор ковыляет из-за мозолей на лапах. А Игорь привыкает, что в квартире есть свет и вода.

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