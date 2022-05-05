"Вставай, Жужа, надо идти": мариуполец рассказал, как пять дней шел пешком с собакой

Мужчина за время своей эвакуации преодолел 200 километров.

"Ковшик с собой был. Дров поджег, чай заварил. Посидел, отдохнул, покурил, поднялся. Говорю: "Пошли, надо идти". А она лежит уже никакая. Она отвернулась и умирает", - рассказывает мариуполец по имени Игорь.

Из дома они вышли 23 апреля, в канун Пасхи. Говорит, выбрал этот день неслучайно, потому что "на Пасху все добрые".

Мужчина рассказывает, что люди в городе начали меняться.

"Продукты начали заканчиваться. Люди стали отдаляться друг от друга... А потом какие-то чужие люди вокруг в военной форме начали скапливаться и все запрещать. Я не захотел быть рабом", - рассказывает он.

В Запорожье Игоря и Жужу принял волонтерский центр "Солдатский привал". Теперь они с собакой живут у родственников в Киеве.

Жужа до сих пор ковыляет из-за мозолей на лапах. А Игорь привыкает, что в квартире есть свет и вода.