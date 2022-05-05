"Вставай, Жужо, треба йти": маріуполець розповів, як п'ять днів йшов пішки з собакою

Чоловік за час своєї евакуації подолав 200 кілометрів.

"Ковшик із собою був. Дров підпалив, чай заварив. Посидів, відпочив, покурив, піднявся. Кажу: "Пішли, треба йти". А вона лежить вже ніяка. Вона відвернулася і вмирає", - розповідає маріуполець на ім'я Ігор.

З дому вони вийшли 23 квітня, в переддень Великодня. Каже, вибрав цей день невипадково, бо "на Великдень всі добрі".

Чоловік розповідає, що люди в місті почали мінятися.

"Продукти почали закінчуватися. Люди стали віддалятися один від одного... А потім якісь чужі люди навколо у військовій формі почали скупчуватися і все забороняти. Я не захотів бути рабом", - розповідає він.

У Запоріжжі Ігоря і Жужу прийняв волонтерський центр "Солдатський привал". Тепер вони з собакою живуть у родичів в Києві.

Жужа досі шкутильгає через мозолі на лапах. А Ігор звикає, що в квартирі є світло й вода.