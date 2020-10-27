Вспомнила все, чему учили: под Днепром курсантка спасла жизнь мужчине на избирательном участке

В понедельник, 26 октября, в Каменском Днепропетровской области на одном из избирательных участков мужчине стало плохо. У 52-летнего члена комиссии случился приступ эпилепсии. Он потерял сознание и в конвульсиях упал на пол прямо посреди участка. Курсантка Ольга Бойко не растерялась и сразу бросилась на помощь.

Девушка вспомнила все, чему ее учили преподаватели с тактической медицины. Ей также помогала одна из членов избирательной комиссии. Об этом на своем сайте сообщает Днепропетровский государственный университет внутренних дел.

Мужчину положили на бок, после чего попросили людей найти что-то мягкое под голову. Чтобы исключить травмирование, голову и туловище мужчины зафиксировали. Также вызвали карету скорой помощи.

Курсантка Ольга Бойко (фото: dduvs.in.ua)

Медики приехали через 13 минут. За это время мужчине несколько раз становилось то лучше, то хуже. Все это время курсантка была рядом, держала руки и ноги, которыми мужчина неконтролируемо размахивал.

Медики рассказали, что мужчина пережил несколько эпилептических припадков за небольшое время. После оказания помощи он еще долго не мог прийти в себя.

Мужчина потерял память и не понимал, что с ним произошло. Тем не менее он отказался ехать в больницу.

Курсантка Ольга Бойко (фото: dduvs.in.ua)

По словам курсантки, она выдохнула с облегчением, когда приехала бригада скорой помощи. Девушка понимала, что одно неосторожное движение могло привести к непоправимому.

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