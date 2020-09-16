Украинец спас группу мигрантов в Средиземном море: дрейфовали на деревянной лодке

Украинец спас группу мигрантов в открытом море (Коллаж РБК-Украина)

Украинский моряк помог группе людей выжить в суровых условиях

В Средиземном море украинец спас группу из 27 мигрантов, который дрейфовали на деревянной лодке.

В Ливии продолжаются военные действия, и мигранты пытаются спастись любым доступным способом. Они готовы рисковать и выходить в открытое море на плавсредствах, которые совершенно для этого не приспособлены.

Такую группу из 27 человек встретил месяц назад капитан Владимир Ерошкин на датском танкере Maersk Etienne. Мигранты пытались переплыть Средиземное море на простой деревянной лодке и им явно грозила смертельная опасность. Детали рассказали в сюжете BBC News Украина.

Сначала Ерошкин пытался с помощью танкера защитить лодку от волн и ветра, но потом принял решение принять беженцев на борт. Ситуация осложнялась тем, что танкер абсолютно не приспособлен к таким спасательным операциям – там нет места для размещения, нет медицинского персонала, достаточного количества еды.

Беженцам пришлось провести на танкере практически месяц, так как ни одна Европейская страна не согласилась их принять. И только через несколько недель ливийцев передали на судно Mare Jonio, которое доставило их до Сицилии.

В компании, которой принадлежит танкер, отметили усилия капитана Ерошкина и всей команды.

Кроме того, выяснилось, что у украинца это уже не первый опыт спасения людей. В 2016 году он вместе со своей командой спас в Средиземном море более 350 мигрантов.

Украинец спас 27 мигрантов в Средиземном море

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