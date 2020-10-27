ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Вспомнила все, чему учили: под Днепром курсантка спасла жизнь мужчине на избирательном участке

Днепр, Вторник 27 октября 2020 16:43
Вспомнила все, чему учили: под Днепром курсантка спасла жизнь мужчине на избирательном участке
Курсантка спасла мужчину на избирательном участке (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Будущая полицейская спасла жизнь мужчине

В понедельник, 26 октября, в Каменском Днепропетровской области на одном из избирательных участков мужчине стало плохо. У 52-летнего члена комиссии случился приступ эпилепсии. Он потерял сознание и в конвульсиях упал на пол прямо посреди участка. Курсантка Ольга Бойко не растерялась и сразу бросилась на помощь.

Девушка вспомнила все, чему ее учили преподаватели с тактической медицины. Ей также помогала одна из членов избирательной комиссии. Об этом на своем сайте сообщает Днепропетровский государственный университет внутренних дел.

Мужчину положили на бок, после чего попросили людей найти что-то мягкое под голову. Чтобы исключить травмирование, голову и туловище мужчины зафиксировали. Также вызвали карету скорой помощи.

Вспомнила все, чему учили: под Днепром курсантка спасла жизнь мужчине на избирательном участке

Курсантка Ольга Бойко (фото: dduvs.in.ua)

Медики приехали через 13 минут. За это время мужчине несколько раз становилось то лучше, то хуже. Все это время курсантка была рядом, держала руки и ноги, которыми мужчина неконтролируемо размахивал.

Медики рассказали, что мужчина пережил несколько эпилептических припадков за небольшое время. После оказания помощи он еще долго не мог прийти в себя.

Мужчина потерял память и не понимал, что с ним произошло. Тем не менее он отказался ехать в больницу.

Вспомнила все, чему учили: под Днепром курсантка спасла жизнь мужчине на избирательном участке

Курсантка Ольга Бойко (фото: dduvs.in.ua)

По словам курсантки, она выдохнула с облегчением, когда приехала бригада скорой помощи. Девушка понимала, что одно неосторожное движение могло привести к непоправимому.

Напомним, под Хмельницким женщина вытащила из огня двух чужих детей.

Ранее украинец спас группу мигрантов в Средиземном море, которые дрейфовали на деревянной лодке.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Днепропетровская областьспасатели

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь