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Згадала все, чого вчили: під Дніпром курсантка врятувала життя чоловікові на виборчій дільниці

Дніпро, Вівторок 27 жовтня 2020 16:43
Згадала все, чого вчили: під Дніпром курсантка врятувала життя чоловікові на виборчій дільниці
Курсантка врятувала чоловіка на виборчій дільниці (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Майбутня поліцейська врятувала життя чоловікові

У понеділок, 26 жовтня, в Кам'янському Дніпропетровській області на одній з виборчих дільниць чоловікові стало погано. У 52-річного члена комісії стався напад епілепсії. Він втратив свідомість і в конвульсіях впав на підлогу прямо посеред ділянки. Курсантка Ольга Бойко не розгубилася і відразу кинулася на допомогу.

Дівчина згадала все, чому її вчили викладачі з тактичної медицини. Їй також допомагала одна з членів виборчої комісії. Про це на своєму сайті повідомляє Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ.

Чоловіка поклали на бік, після чого попросили людей знайти щось м'яке під голову. Щоб виключити травмування, голову і тулуб чоловіка зафіксували. Також викликали карету швидкої допомоги.

Згадала все, чого вчили: під Дніпром курсантка врятувала життя чоловікові на виборчій дільниці

Курсантка Ольга Бойко (фото: dduvs.in.ua)

Медики приїхали через 13 хвилин. За цей час чоловікові кілька разів ставало то краще, то гірше. Весь цей час курсантка була поруч, тримала руки і ноги, якими чоловік неконтрольовано розмахував.

Медики розповіли, що чоловік пережив кілька епілептичних припадків за невеликий час. Після надання допомоги він ще довго не міг прийти в себе.

Чоловік втратив пам'ять і не розумів, що з ним сталося. Проте він відмовився їхати в лікарню.

Згадала все, чого вчили: під Дніпром курсантка врятувала життя чоловікові на виборчій дільниці

Курсантка Ольга Бойко (фото: dduvs.in.ua)

За словами курсантки, вона видихнула з полегшенням, коли приїхала бригада швидкої допомоги. Дівчина розуміла, що один необережний рух міг призвести до непоправного.

Нагадаємо, під Хмельницьким жінка витягла з вогню двох чужих дітей.

Раніше українець врятував групу мігрантів в Середземному морі, які дрейфували на дерев'яному човні.

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