Около 18500 человек и 150 самолетов: Генштаб рассказал о боевых потерях РФ
Фото: российские военные в Украине потеряли 18500 человек личного состава (facebook.com/mod mil rus)
С начала войны России против Украины российские войска потеряли около 18 500 военнослужащих. Также были уничтожены 150 самолетов и 332 артиллерийских систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
Общие боевые потери противника:
- личный состав - около 18 500 человек
- танки - 676 единиц
- боевые бронированные машины - 1858 единиц
- артиллерийские системы - 332 единицы
- РСЗО - 107 единиц
- средства ПВО - 55 единицы
- самолеты - 150 единиц
- вертолеты - 134 единицы
- автомобильная техника - 1322 единицы
- корабли/катера - 7 единиц
- цистерны с ГСМ - 76 единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 94 единицы
- специальная техника - 25 единиц
- пусковые установки ОТРК - 4 единицы
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.
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