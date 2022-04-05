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Около 18500 человек и 150 самолетов: Генштаб рассказал о боевых потерях РФ

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Киев, Вторник 05 апреля 2022 09:11
Около 18500 человек и 150 самолетов: Генштаб рассказал о боевых потерях РФ Фото: российские военные в Украине потеряли 18500 человек личного состава (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерия Полищук

С начала войны России против Украины российские войска потеряли около 18 500 военнослужащих. Также были уничтожены 150 самолетов и 332 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Общие боевые потери противника:

  • личный состав - около 18 500 человек
  • танки - 676 единиц
  • боевые бронированные машины - 1858 единиц
  • артиллерийские системы - 332 единицы
  • РСЗО - 107 единиц
  • средства ПВО - 55 единицы
  • самолеты - 150 единиц
  • вертолеты - 134 единицы
  • автомобильная техника - 1322 единицы
  • корабли/катера - 7 единиц
  • цистерны с ГСМ - 76 единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 94 единицы
  • специальная техника - ​25 единиц
  • пусковые установки ОТРК - 4 единицы

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

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