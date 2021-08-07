Эти фото не успели уничтожить: всплыли запрещенные кадры правдивой жизни в СССР

Большинство из этих фото были сделаны в 1980-х годах в Новокузнецке Кемеровской области. Подобные бытовые кадры снимали фотографы, которые называли себя группа "ТРИВА", в нее входили Владимир Соколаев, Владимир Воробьев и Александр Трофимов.

Фотографы в свое время были вынуждены уничтожить часть своих фотоархивов за обвинения в "очернении социалистической действительности", но некоторые из них все же удалось сохранить.

Ниже смотрите фото, которые и без описания красноречиво "кричат" о том, как жили люди в счастливой стране "советов".

Все фото сделаны группой "ТРИВА" (Максим Мирович, tribun.com.ua)