RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ці фото не встигли знищити: спливли заборонені кадри правдивого життя в СРСР

Автор: Світлана Мащенко

Життя в Радянському Союзі деякі люди згадують з ностальгією, а багато хто - з покоління молодшого - знайомі з ним тільки з підручників з історії та картинок. Але в будь-якому випадку, цей час був особливим - суворим, жорстким і не надто романтичним, яким його оспівував радянський кінематограф.

Знімками поділитися знаменитий блогер Максим Мирович.

Більшість з цих фото були зроблені в 1980-х роках в Новокузнецьку Кемеровської області. Подібні побутові кадри знімали фотографи, які називали себе група "ТРИВА" , в неї входили Володимир Соколаєв, Володимир Воробйов і Олександр Трофімов.

Фотографи свого часу були змушені знищити частину своїх фотоархівів за звинувачення в "очорненні соціалістичної дійсності", але деякі з них все ж вдалося зберегти.

Нижче дивіться фото, які і без опису красномовно "кричать" про те, як жили люди у щасливій країні "совєтів".

Всі фото зроблені групою "ТРИВА" (Максим Мирович, tribun.com.ua)

Відзначимо, що в Україні планують зносити радянські "хрущовки". У Кабміні вже вирішили, куди будуть розселяти жителів п'ятиповерхівок, яких в нашій країні близько 30 тисяч.

Раніше блогер також показав фото останніх днів Радянського Союзу. На кадрах видно хаос, розруху і обличчя втомлених людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
СССР