Ці фото не встигли знищити: спливли заборонені кадри правдивого життя в СРСР

Життя в Радянському Союзі деякі люди згадують з ностальгією, а багато хто - з покоління молодшого - знайомі з ним тільки з підручників з історії та картинок. Але в будь-якому випадку, цей час був особливим - суворим, жорстким і не надто романтичним, яким його оспівував радянський кінематограф.

Більшість з цих фото були зроблені в 1980-х роках в Новокузнецьку Кемеровської області. Подібні побутові кадри знімали фотографи, які називали себе група "ТРИВА" , в неї входили Володимир Соколаєв, Володимир Воробйов і Олександр Трофімов.

Фотографи свого часу були змушені знищити частину своїх фотоархівів за звинувачення в "очорненні соціалістичної дійсності", але деякі з них все ж вдалося зберегти.

Нижче дивіться фото, які і без опису красномовно "кричать" про те, як жили люди у щасливій країні "совєтів".

Всі фото зроблені групою "ТРИВА" (Максим Мирович, tribun.com.ua)