Ці фото не встигли знищити: спливли заборонені кадри правдивого життя в СРСР
Життя в Радянському Союзі деякі люди згадують з ностальгією, а багато хто - з покоління молодшого - знайомі з ним тільки з підручників з історії та картинок. Але в будь-якому випадку, цей час був особливим - суворим, жорстким і не надто романтичним, яким його оспівував радянський кінематограф.
Знімками поділитися знаменитий блогер Максим Мирович.
Більшість з цих фото були зроблені в 1980-х роках в Новокузнецьку Кемеровської області. Подібні побутові кадри знімали фотографи, які називали себе група "ТРИВА" , в неї входили Володимир Соколаєв, Володимир Воробйов і Олександр Трофімов.
Фотографи свого часу були змушені знищити частину своїх фотоархівів за звинувачення в "очорненні соціалістичної дійсності", але деякі з них все ж вдалося зберегти.
Нижче дивіться фото, які і без опису красномовно "кричать" про те, як жили люди у щасливій країні "совєтів".
Всі фото зроблені групою "ТРИВА" (Максим Мирович, tribun.com.ua)
Відзначимо, що в Україні планують зносити радянські "хрущовки". У Кабміні вже вирішили, куди будуть розселяти жителів п'ятиповерхівок, яких в нашій країні близько 30 тисяч.
Раніше блогер також показав фото останніх днів Радянського Союзу. На кадрах видно хаос, розруху і обличчя втомлених людей.