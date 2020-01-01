Всплыли шокирующие факты о детстве Бандеры: вгонял иглы под ногти

Степан Бандера - идеолог и теоретик украинского националистического движения XX века (коллаж РБК-Украина)

Односельчане проводника ОУН Степана Бандеры рассказали о его детстве

1 января 2020 года исполняется 111 лет со дня рождения Степана Бандеры. Он прославился как политический деятель, автор Акта восстановления Украинского Государства и, конечно же, как один из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века.

Возглавляемая им ОУН (Организация украинских националистов) годами боролась за воссоединение украинских земель, освобождение страны от немецко-фашистских захватчиков, польских оккупантов и "красного террора", проводимого коммунистической партией СССР.

Жители села Старый Угринов, что на Прикарпатье, где родился будущий лидер националистов, вспоминают о семье Степана Бандеры с восхищением. Также делятся рассказами о детстве личности, в честь которой во многих городах Украины, в том числе и Киеве, названы улицы и проспекты. И согласно рассказам старожилов, еще в юном возрасте Бандера отличался моральной и физической выдержкой.

Дом, где родился Степан Бандера (фото: wikipedia.org)

Оксана Полищук, чья бабушка работала поварихой в семье священника Андрея Бандеры (отца будущего политика), вспоминает, что Степан всегда стремился к лидерству. По ее словам, Бандера "собирал вокруг себя кучу ребят", многие из которых были старше его по возврасту, и они "на конях всякие трюки делали".

"Все к нему приставали так, как будто к старшему мужчине", - рассказала женщина.

Также известно, что будущий проводник ОУН с самого детства осознавал, что обрести независимость Украины можно только путем вооруженной борьбы, поэтому готовил себя к этому.

"Были такие моменты, что Степан Бандера пробовал подкалывать под ногти иглу. Он осознавал, что в этой борьбе он может быть арестован и подвергаться пыткам. Поэтому готовил себя к таким вещам", - рассказал директор Музея освободительной борьбы имени Бандеры Ярослав Коретчук.

Помимо всего прочего, местные жители говорят, что Бандера очень любил играть в шахматы.

Степан Бандера (фото: wikipedia.org)

Отметим, что 1 января в разных городах Украины планируются факельные марши в честь дня рождения проводника ОУН. А в Бердянске даже пройдет автопробег в память о Бандере.