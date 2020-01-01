Спливли шокуючі факти про дитинство Бандери: вганяв голки під нігті

Степан Бандера - ідеолог і теоретик українського націоналістичного руху XX століття (колаж РБК-Україна)

Односельці провідника ОУН Степана Бандери розповіли про його дитинство

1 січня 2020 року виповнюється 111 років з дня народження Степана Бандери. Він прославився як політичний діяч, автор Акту відновлення Української Держави і, звичайно ж, як один з головних ідеологів та теоретиків українського націоналістичного руху XX століття.

Очолювана ним ОУН (Організація українських націоналістів) роками боролася за возз'єднання українських земель, звільнення країни від німецько-фашистських загарбників, польських окупантів і "червоного терору", що проводився комуністичною партією СРСР.

Мешканці села Старий Угринів, що на Прикарпатті, де народився майбутній лідер націоналістів, згадують про сім'ю Степана Бандери з захопленням. Також діляться розповідями про дитинство особистосты, на честь якої у багатьох містах України, в тому числі і Києві, названі вулиці і проспекти. І за розповідями старожилів, ще в юному віці Бандера відрізнявся моральною та фізичною витримкою.

Будинок, де народився Степан Бандера (фото: wikipedia.org)

Оксана Поліщук, чия бабуся працювала кухаркою в родині священика Андрія Бандери (батька майбутнього політика), згадує, що Степан завжди прагнув до лідерства. За її словами, Бандера "збирав навколо себе купу хлопців", багато з яких були старші за віком, і вони "на конях усілякі трюки робили".

"Всі до нього приставали так, як ніби до старшого чоловіка", - розповіла жінка.

Також відомо, що майбутній провідник ОУН з самого дитинства усвідомлював, що здобути незалежність України можна тільки шляхом збройної боротьби, тому готував себе до неї.

"Були такі моменти, що Степан Бандера пробував підколювати під нігті голки. Він усвідомлював, що у цій боротьбі він може бути заарештований і піддаватися тортурам. Тому готував себе до таких речей", - розповів директор Музею визвольної боротьби імені степана Бандери Ярослав Коретчук.

Крім усього іншого, місцеві жителі кажуть, що Бандера дуже любив грати в шахи.

Степан Бандера (фото: wikipedia.org)

Зазначимо, що 1 січня у різних містах України плануються факельні марші на честь дня народження провідника ОУН. А в Бердянську навіть пройде автопробіг в пам'ять про Бандеру.