ru ua
Нд, 13 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Спливли малюнки "радянської" дівчинки, що показують сувору правду про СРСР

Новость на русском →
Неділя 13 лютого 2022 12:19
Спливли малюнки "радянської" дівчинки, що показують сувору правду про СРСР Фото: малюнок "Нижній брейк" з дискотеки пізнього СРСР (Зоя Черкаська-Ннаді, mirovich.media)
Автор: Світлана Мащенко

Дитячі малюнки своєю простотою і одночасно уважністю до деталей часто можуть показати жорстоку, але таку потрібну правду. Адже дітям складно брехати, лицемірити, прикидатися. Саме такими малюнками завоювала весь світ художниця Зоя Черкаська-Ннаді, яка разом з батьками в 15-річному віці переїхала з СРСР до Ізраїлю. Там вона почала малювати картинки зі свого дитинства, а пізніше стала відомою художницею, заявивши про себе на весь світ.

Про це пише знаменитий блогер Максим Мирович.

1. Обід на кухні. Мама чи бабуся готує вечерю на крихітній кухні з убогим радянським побутом, двоколірними синьо-білими стінами, картатою клейонкою на столі. А на даху сусідньої "хрущовки" за вікном напис "Слава Труду!"

Спливли малюнки &quot;радянської&quot; дівчинки, що показують сувору правду про СРСР

2. Кінець застілля. Такий формат розваг для дорослих - був чи не єдиним з доступних. Посидіти в компанії було особливо ніде: ресторан - пафосно і дорого, а нормальних сімейних кафе в принципі не існувало. Звичайно ж прикрасою кожної кімнати був сервант з "кришталем", такий як на задньому плані.

Спливли малюнки &quot;радянської&quot; дівчинки, що показують сувору правду про СРСР

3. Ранок. Дівчинка підліток в крихітній кімнатці з килимком, письмовим столом, обертовим стільцем і звичайно ж килимом на стіні збирається на навчання.

Спливли малюнки &quot;радянської&quot; дівчинки, що показують сувору правду про СРСР

4. Дитячий майданчик. Звичайна картинка розваг радянських підлітків: дівчата п'ють вино, а хлопець в синіх спортивках "Адідас" робить якісь вправи, граючи перед "дамами" м'язами.

Спливли малюнки &quot;радянської&quot; дівчинки, що показують сувору правду про СРСР

5. Дівчата курять за гаражами. Ще одна типова картинка розваг радянської молоді.

Спливли малюнки &quot;радянської&quot; дівчинки, що показують сувору правду про СРСР

6. Вечірні посиденьки біля телевізора всією сім'єю. Тут дуже точно показані деталі епохи: ваза на телевізорі з мереживною в'язаною серветкою, килим на стіні, сімейні труси і рогові окуляри у тата...

Спливли малюнки &quot;радянської&quot; дівчинки, що показують сувору правду про СРСР

7. Черга в молочному відділі "Гастроному". Традиційна картинка радянської епохи.

Спливли малюнки &quot;радянської&quot; дівчинки, що показують сувору правду про СРСР

8. Зима в промисловому районі. "Пацанчики" в спортивних костюмах - явище аж ніяк не" дев'яностих", а більш раннє.

Спливли малюнки &quot;радянської&quot; дівчинки, що показують сувору правду про СРСР

9. Життя молоді. Молодша школярка йде з краваткою, а старшокласниці вже виглядають як цілком дорослі дами з зачісками-начосом, косметикою і в яскравому одязі.

Спливли малюнки &quot;радянської&quot; дівчинки, що показують сувору правду про СРСР

10. Однушка з перегородкою-шафою. Кімната перегороджена якимось сервантом, з однієї сторони у батьків створено щось на зразок вітальні для перегляду телепередач, а з іншого боку серванта живе хлопець-підліток в "складному" віці.

Спливли малюнки &quot;радянської&quot; дівчинки, що показують сувору правду про СРСР

11. Бабусі на лавочці і "повія". Можна тільки здогадуватися, що шиплять ці бабусі на лавці про "Наташку з двадцять п'ятої, яка знову так вирядилася".

Спливли малюнки &quot;радянської&quot; дівчинки, що показують сувору правду про СРСР

Всі фото: mirovich.media

Раніше ми писали про заборонені фото СРСР, які показують сувору правду про радянських людей.

Також нещодавно публікувалися фото "совка" без ретуші.

Читайте РБК-Україна в Google News
фото СССР
LITE
Дієтологи назвали список кращих овочів для підтримки здоров'я
Дієтологи назвали список кращих овочів для підтримки здоров'я