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Появились запрещенные фото СССР, которые показывают суровую правду о советских людях

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Воскресенье 06 февраля 2022 10:43
Появились запрещенные фото СССР, которые показывают суровую правду о советских людях Фото горькой правды времен СССР (mirovich.media)
Автор: Светлана Мащенко

Времена СССР многими сейчас воспринимаются с нотками приятной ностальгии. Главный тезис, которым апеллируют фанаты "совка" - та самая пресловутая стабильность, что мы потеряли. Но все было далеко не радужно, о чем свидетельствуют фото в материале Styler ниже.

Редкими кадрами поделился известный блогер Максим Мирович.

Советские "моржи"

"Моржизм" - типичная совковая крайность, когда вместо ежедневной работы над своим здоровьем людям предлагали нырять в прорубь, чтобы быть здоровым весь следующий год.

Мужчин на фото ниже с натяжкой можно назвать здоровыми людьми.

Появились запрещенные фото СССР, которые показывают суровую правду о советских людях

Знаменитые пирожки

Блогер говорит, что анекдот "Это мясо в пирожках раньше лаяло или мяукало" - родился именно в советское время. Сейчас же фанаты совка про эти самые пирожки с непонятным мясом вздыхают, приговаривая, "ох как вкусно кормили в СССР!".

Появились запрещенные фото СССР, которые показывают суровую правду о советских людях

Уставшие работницы хлебопекарни

В хлебопекарне была установлена автоматическая линия, но хлеб в ней получается плохой, не пышный. Поэтому в основное время пекари фасовали тесто по формам руками, а линию включали только на время приезда проверок.

Появились запрещенные фото СССР, которые показывают суровую правду о советских людях

Алкоголизм и нищета

На снимках 80-х годов ниже видно, что в совке процветал алкоголизм и нищета. Причем сидящий безногий человек на улице, или валяющийся алкаш на остановке - не вызывали у людей особых эмоций, даже сочувствия.

Появились запрещенные фото СССР, которые показывают суровую правду о советских людяхПоявились запрещенные фото СССР, которые показывают суровую правду о советских людяхПоявились запрещенные фото СССР, которые показывают суровую правду о советских людях

Огромная очередь-толкучка за дешевым алкоголем - подтверждение выше показанному.

Появились запрещенные фото СССР, которые показывают суровую правду о советских людях

Смотрите ниже еще несколько фото тех времен, на которых видно "счастливых" советских людей.

Появились запрещенные фото СССР, которые показывают суровую правду о советских людяхПоявились запрещенные фото СССР, которые показывают суровую правду о советских людяхПоявились запрещенные фото СССР, которые показывают суровую правду о советских людях

Все фото: mirovich.media

Ранее мы писали про фото магазинов времен СССР, на которых показана жестокая правда.

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